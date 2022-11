Tras informe presidencial, Doria Medina afirma que Arce "no reconoce los problemas de los ciudadanos"

Tras el informe de Arce sobre su segundo año de gestión al frente del Gobierno, el empresario Samuel Doria Medina sostuvo que el presidente Arce "no reconoce los problemas de los ciudadanos" de Bolivia y que está muy satisfecho de sí mismo.

El presidente Arce está muy satisfecho de sí mismo. No reconoce los problemas de los ciudadanos, la falta de empleo e ingresos, ni los problemas del país. Incluso ve a Bolivia unida (en medio del paro cruceño). En cambio, el 60% de la gente cree que el país no va bien. — Samuel Doria Medina (@SDoriaMedina) November 8, 2022

También reprochó que Arce vea a Bolivia unida, aun en medio del paro cruceño. Aseveró que el 60% de la gente cree que el país no va bien.



El discurso de Arce duró alrededor de dos horas y media. En su mayoría se refirió a los logros de su gobierno en datos e indicadores. También alertó que habría grupos en procura de desestabilizar y aseguró que no lo mueven ambiciones de poder.