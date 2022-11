Duro cruce entre diputados "evistas" y luchistas" del MAS en un programa de TV

Sarna, cobarde, chiflado, sinvergüenza, chupasangre, fueron los insultos y descalificativos que intercambiaron los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce y Rolando Enríquez Cuellar esta mañana en televisión nacional, escenario que reflejó la crisis interna que tiene el partido en función de Gobierno en la Asamblea Legislativa.

El diputado Cuellar, quien es una de las principales figuras del bloque "renovador" o "luchista", comenzó la entrevista en la red Unitel contando la agresión que sufrió ayer por parte de sus colegas de partido, pero del grupo de leales a Evo Morales, y atribuyó la reacción por la nueva estructura para el periodo legislativo 2022-2023.

"Están muy resentidos porque hemos ganado la bancada nacional democráticamente con ocho departamentos. El Chapare ha quedado solo, la dedocracia y los dedazos de los 14 años han terminado. Ahora hemos practicado la democracia interna en la Asamblea. Ahora el Chapare nunca más va asumir ningún cargo jerárquico dentro de la Asamblea, ni en las comisiones ni en los comités. Van a estar en el pasillo estos diputados del Chapare porque son opositores, no son masistas ni son militantes del MAS, (al igual que) su jefe traidor, golpista", sostuvo Cuellar.

En respuesta, Arce, una de las figuras mediáticas más visible del "evismo", inició diciendo que fue su error no haber preguntado con quién era la entrevista porque consideró que estaba perdiendo su tiempo al intercambiar criterios con Cuellar.

"Quizá un descuido mío al no preguntar con quién era esta entrevista. Si hubiera sabido que era con Rolando Cuellar, no hubiera perdido mi tiempo con un sujeto que es un completo chiflado, desubicado. Es un sarna que no entiende de ideología, formación política, que agrede de manera frecuente, insulta, denuncia a todo el mundo", aseguró Arce.

El legislador del trópico de Cochabamba emplazó a Cuellar para que presente pruebas en 24 horas de la supuesta reunión entre el expresidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, y el pacto entre Evo Morales y el gobernador cruceño Fernando Camacho. Además, minimizó las aseveraciones sobre que los chapareños no volverán a ocupar algún cargo en la Asamblea Legislativa.

"No necesito 24 horas, necesito dos segundos. Ustedes, Héctor Arce, han pactado con Camacho. Acaso no te fuiste con Walter Chávez, no te fuiste con Edwin Bazán, María René Álvarez, Walthy Egüez, no abandonaron el hemiciclo. ¿No se fueron juntitos? Ahí está la alianza Camacho y Evo Morales. Tu jefe Evo Morales va a ser candidato a presidente y Luis Fernando Camacho va a ser tu vicepresidente", respondió el legislador "luchista".

El intercambio de descalificativos duró hasta el final de la entrevista. Antes de despedirse, el diputado Arce pidió disculpas por excederse en los insultos ante la teleaudiencia.

La disputa entre ambos bandos se agudizó por la pugna interna para reconformar las jefaturas y directivas dentro del partido para el nuevo periodo legislativo 2022-2023. En la pasada gestión legislativa, era muy evidente el predominio de los "evistas" en cargos jerárquicos dentro del partido en el Legislativo. Sin embargo, para esta nueva reestructuración, la disputa fue por la renovación y la democratización regional de los cargos, lo que disgustó a los leales de Evo Morales que provienen principalmente del trópico de Cochabamba.