Matkovic espera fallo judicial para debatir en la ALD cruceña la situación de Camacho

Tras conocer el fallo de la Sala Constitucional Tercera cruceña, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, anunció que esperará ese dictamen para difundirlo en el pleno de la ALD e iniciar el debate para definir el concepto de "ausencia temporal" de la máxima autoridad regional y, así, definir la situación del gobernador Fernando Camacho.



Este jueves, la justicia admitió la acción de cumplimiento presentado por legisladores del MAS, para que ordene que el vicegobernador Mario Aguilera reemplace a Camacho, quien cumple una detención preventiva en el penal de Chonchocoro. No obstante, el fallo judicial dejó en manos de la ALD de Santa Cruz la decisión respecto a si el gobernador Camacho está ausente y si procede la suplencia.



Matkovic explicó que los 56 legisladores departamentales, entre titulares y suplentes, no tuvieron la obligación de asistir a la audiencia de hoy o de conocer el fallo, por lo que indicó que lo que procede es hacer conocer el dictamen en el pleno del legislativo para luego debatir el vacío legal que se identificó sobre la interpretación que se debe dar a la ausencia temporal para el reemplazo del gobernador.



El Presidente de la ALD de Santa Cruz señaló que considera que se debe aprobar una ley que interprete la figura de ausencia temporal, aunque no descartó la posibilidad de aprobar una resolución o una declaración. En todo caso, aseguró que esa decisión estará en el marco de lo establecido en el estatuto cruceño y en el reglamento interno de los asambleístas.



Otro aspecto que destacó Matkovic fue que el fallo judicial estableció que el gobernador es Fernando Camacho y que, desde que asumió la gobernación no se incumplió ninguna norma.



También dijo que quedó claro que la acción de incumplimiento estuvo mal planteada por el MAS, desde un inicio, debido a que no existió incumplimiento de nada, ya que el legislativo cruceño no podía inmiscuirse en asuntos de la Gobernación al ordenar el reemplazo de Camacho, ya que se trata de dos poderes regiones independientes.



Otro aspecto que fue destacado por Matkovic es el respeto del voto. "Nada está por encima del voto del pueblo cruceño y eso lo repitieron como cinco veces los vocales. Ellos nunca iban a estar por encima de los que significa el voto... El MAS ha intentado por las malas quitar los derechos políticos del gobernador", sostuvo.