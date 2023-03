Canciller chileno evita comentar plan de Arce sobre “nueva etapa”

El canciller de Chile, Alberto van Klaveren, evitó referirse a la “nueva etapa” de relación bilateral propuesta por el presidente Luis Arce, en la cual se incluye la posibilidad de reactivar el diálogo sobre la demanda marítima.

Sin embargo, recordó que entre ambos países “siempre” tuvieron un espacio de diálogo sobre diferentes temas que los vinculan y que en la actualidad lo continúan “fortaleciendo”.

“Hay muchos temas en que hay intereses comunes, ya los empezamos a mencionar. Yo creo que dejaría hasta ahí. No quiero entrar en ninguna polémica. No me parece oportuno ni conveniente también desde el punto de vista de lo que son los intereses de ambos países”, señaló, según el diario chileno Emol.

En ocasión al Día del Mar, el presidente Arce propuso el jueves una “nueva etapa” en la relación bilateral con Chile que incluye siete puntos, entre ellos, se mantiene la reivindicación marítima mediante el diálogo.

“El pueblo boliviano nunca renunciará a su derecho imprescriptible y una salida soberana al océano Pacífico. El fallo de La Haya abre esa posibilidad y, como pueblos hermanos, debemos trabajar para que esta herida en el Abya Yala se cierre”, dijo el mandatario boliviano.

El Canciller chileno se encuentra en Santo Domingo, República Dominicana, para participar junto al presidente Gabriel Boric de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno.



Arce también tiene previsto participar de este evento internacional. De acuerdo con medios del vecino país, en el marco de esta cumbre, ambos mandatarios sostendrán un encuentro bilateral.

En 2018, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló a favor de Chile y resolvió que ese país no tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico, aunque abogó a resolver el conflicto mediante el diálogo bilateral.