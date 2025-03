Día Internacional de la Mujer: Arce destaca avances y llama a derribar las barreras del patriarcado

Junto con expertos internacionales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizará el 12 de marzo un simulacro de aplicación del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares que... Ver más Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares electorales el 12 de marzo

En el marco del proceso por la asonada militar del 26 de junio de 2024, la Justicia ha emitido una sentencia condenatoria contra los exmayores del Ejército, Miguel Iriarte y Leonel Sanjinés, quienes... Ver más Emiten sentencia contra dos excolaboradores de Zúñiga por la asonada militar

Evo Morales no contempla la posibilidad de no ser habilitado como candidato en las elecciones presidenciales, así lo plasmó cuando terminó abruptamente una entrevista con un medio internacional que... Ver más Evo suspende abruptamente una entrevista cuando le consultan qué pasará si no es habilitado como candidato