Presidente del TSJ: “ningún juez tiene que convertirse en mercenario de la democracia”

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó que “ningún juez tiene que convertirse en mercenario de la democracia” y afectar al proceso hacia las elecciones generales previstas para el 17 de agosto, como ocurrió con los comicios judiciales de 2024.

"Ningún juez tiene que convertirse en mercenario de la democracia. La justicia está para garantizar que el pueblo, de manera soberana, elija a sus representantes políticos, y nosotros garantizar nuevamente eso que involucra el sistema de pesos y contrapesos en un sistema democrático", explicó al diario capitalino Correo del Sur.

Sobre el rol particular del Órgano Judicial respecto de las elecciones generales de agosto, el tribuno reafirmó que la postura es garantizar a la "población que decida en las urnas a sus próximos gobernantes".

Si bien dijo que no se puede adelantar y confirmar que se vayan a plantear o no acciones de amparo contra el proceso electoral de agosto, Saucedo ratificó que desde el Órgano Judicial no "podemos tratar de coartar el derecho que tiene el pueblo boliviano de elegir a su representante".

Saucedo insistió en que el compromiso es "garantizar que ningún juez trate de interrumpir el proceso democrático, a través de acciones de amparos constitucionales", como sucedió con las elecciones judiciales de diciembre de 2024.

Ya hubo dos anuncios de de recursos para paralizar el proceso electoral

Apenas empezó el proceso, Wilmer Vásquez, dirigente del Frente Para la Victoria (FPV), advirtió con presentar un recurso de amparo constitucional para frenar las elecciones generales de agosto, si el TSE anula su personería jurídica porque en 2020 no logró el 3% de apoyo electoral para no perder la personalidad jurídica.

Sin embargo, Vásquez fue desautorizado por la dirigencia nacional del FPV, que el jueves anuló el acuerdo político que tenía con el expresidente Evo Morales para los comicios de agosto.

No obstante, al igual que Vásquez, Maciel Terrazas, exesposa de Félix Patzi, amenazó con frenar las elecciones de agosto si el TSE no la reconoce como presidenta del Movimiento Tercer Sistema.

Ya antes de estas amenazas, el TSE solicitó al Legislativo la aprobación del proyecto de ley para garantizar la vigencia plena del principio de preclusión, para que no suceda lo que pasó con las elecciones judiciales, cuando se vulneró ese precepto y los comicios terminaron siendo parciales.

La aprobación de esta norma fue acordada en el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia de febrero, pero hasta ahora no prosperó en el Legislativo.