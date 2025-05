El MNR se expone a perder personería jurídica y pidió no participar en 2025

El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se expone a la pérdida de su personería jurídica, luego de solicitar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una licencia para no participar en los comicios del próximo 17 de agosto.



Se trata de uno de los partidos más importantes de la segunda mitad del siglo XX en el país. Fue fundado por un grupo de jóvenes intelectuales de la época el 7 de junio de 1942. En su trayectoria política gobernó Bolivia desde las presidencias de Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Zuazo, en su primer mandato, Gonzalo Sánchez de Lozada, Wálter Guevara Arze y Lidia Gueiler Tejada. El 4 de mayo de 1987, los ciudadanos José Luis Harb y Carlos Ponce Sanjinés solicitaron el reconocimiento de la personalidad jurídica y registro del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) a la Sala Plena de la antigua Corte Nacional Electoral.



En la actualidad Jhonny Torres Terzo, alcalde de Tarija, es el principal dirigente del partido, junto con los delegados Benedicto José Menéndez y Edith Daysi Fernández Rojas, quienes están reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



El 30 de abril, a las 16:26, el jefe nacional del MNR, Torres Terzo, envió una nota al ente electoral en la que solicita conocer si el MNR está obligado a participar en los comicios de este año, ante la duda sobre el artículo 58 de la Ley 1096, de Organizaciones Políticas, en su parágrafo I e inciso “c”, que describe una de las causales para la pérdida de personería jurídica y su desaparición del espectro político nacional.



El 11 de mayo, el Comité Político Nacional y el Comando Nacional del partido político, por mayoría, en una asamblea decidió pedir licencia al TSE para no participar en las elecciones y apoyar la unidad de la oposición para “salvar Bolivia de la crisis que hoy se vive”, indicaron algunos voceros, aunque Torres Terzo solicitó al TSE una respuesta hasta el 5 de mayo, se desconoce de manera oficial la respuesta. Sin embargo, el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe informó a los medios de comunicación que este partido ya pidió una licencia con anterioridad y que “el TSE no otorga licencias a los partidos. Por eso, tenemos la ley electoral, que los partidos deben consultar”.



El MNR participó en los fallidos comicios de 2019, cuando se cuestionó el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que acabó con el derrocamiento del expresidente Evo Morales y la repetición de los comicios en 2020.



En 2019, de 6.460.515 votos emitidos, el MNR alcanzó 42.334 votos. Es decir, el 0,69 por ciento de la votación. El inciso “b”, de la citada ley de partidos, señala que una causal de pérdida de la personería jurídica es no obtener al menos el 3 por ciento del total de votos válidos en la anterior elección a la que concurrieron. Sin embargo, aquel proceso fue anulado. Al año siguiente, 2020, el MNR no se presentó a los comicios generales, como partido de alcance nacional que es



Empero, esta tienda política, en 2021, participó en las elecciones subnacionales en alianzas. Por ejemplo, en Tarija lo hizo con Unidad Nacional y UNIR.