Subnacionales: Cochabamba debate sus necesidades

RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 01/02/2026 a las 8h01
En el camino democrático y de alternancia hacia las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo, la Gobernación de Cochabamba se ha convertido en un escenario clave para el debate sobre el desarrollo departamental. Pero también en el motor que genera gestión y negociación económica y política con el Gobierno central.

Entre los candidatos que buscan conducir el destino del departamento destacan Sergio Oliver Rodríguez Mercado “el Vikingo” (Súmate), Ruth Alina Peralta Calvimonte (FRI)  y Mario Enrique Severich Bustamante (Soluciones con Todos), quienes, desde diferentes visiones y agrupaciones políticas, han planteado propuestas relacionadas con problemas estructurales que afectan a la población. 

Temas como la gestión de la basura, el ordenamiento vehicular, las autonomías, la reactivación económica y la integración entre la zona sur y la zona norte marcan la agenda pública y permiten contrastar enfoques y prioridades.

Uno de los problemas más persistentes en Cochabamba es la gestión de la basura, especialmente por los conflictos recurrentes en torno a los botaderos y la falta de una política departamental integral de residuos sólidos. 

En este eje, Sergio Rodríguez  plantea la necesidad de encarar el problema desde una mirada estructural, impulsando soluciones de largo plazo que incluyan industrialización de residuos, coordinación con los municipios y acceso a financiamiento externo. Su discurso apunta a dejar atrás las soluciones improvisadas y avanzar hacia un modelo sostenible que reduzca el impacto ambiental y los conflictos sociales.

Por su parte, Ruth Alina vincula la problemática de la basura con la salud pública, señalando que una mala gestión de residuos incide directamente en la calidad de vida de la población, sobre todo en las zonas más vulnerables. 

Su enfoque prioriza la corresponsabilidad entre Gobernación y municipios, así como campañas de educación ambiental.

En el caso de Mario Severich, su discurso se mantiene más general, planteando la necesidad de modernizar la administración departamental para que esta pueda apoyar técnicamente a los municipios en la gestión de residuos, aunque sin detallar mecanismos concretos.

El parqueo vehicular y la congestión urbana constituyen otro desafío creciente, particularmente en el eje metropolitano. Si bien este tema suele ser atribución municipal, los candidatos coinciden en que la Gobernación debe asumir un rol de coordinación. Sergio Rodríguez ha mencionado la planificación metropolitana como una vía para ordenar el tránsito y el uso del espacio público, promoviendo proyectos integrales de movilidad. Ruth Alina, desde una perspectiva más social, ha señalado que el caos vehicular refleja la falta de planificación urbana y de transporte público eficiente, proponiendo que la Gobernación impulse estudios y políticas conjuntas entre municipios. Mario Severich, en tanto, ha planteado que el problema del parqueo debe abordarse como parte de un plan más amplio de desarrollo urbano y económico, evitando soluciones aisladas.

En cuanto a las autonomías, el debate gira en torno a la capacidad del departamento para tomar decisiones propias y administrar recursos con mayor eficiencia. Sergio Rodríguez ha enfatizado la necesidad de fortalecer la autonomía departamental, defendiendo una Gobernación más activa en la gestión de proyectos productivos y de infraestructura, con mayor independencia en la toma de decisiones. 

Ruth Alina ha puesto el acento en una autonomía orientada a garantizar servicios básicos y derechos, especialmente en salud e infraestructura, con una descentralización que permita atender mejor a las provincias. 

Mario Severich, por su parte, ha hablado de una autonomía práctica, enfocada en mejorar la gestión institucional y reducir la burocracia, para que los beneficios lleguen de manera más directa a la población.

La reactivación económica es uno de los ejes más sensibles tras años de desaceleración y crisis. Sergio Rodríguez plantea que la inversión pública departamental debe ser el motor de la economía, generando empleo a través de obras, proyectos productivos y alianzas con el sector privado. Su propuesta apunta a dinamizar tanto el área urbana como las provincias. 

Ruth Alina concibe la reactivación económica desde la mejora de servicios esenciales, como la salud y la infraestructura caminera, argumentando que estas inversiones generan empleo y fortalecen la economía local. 

En cambio, Mario Severich ha insistido en la necesidad de apoyar a los emprendedores, productores y pequeñas empresas, promoviendo un entorno favorable para la iniciativa privada con el respaldo de la Gobernación.

Finalmente, la integración entre la zona sur y la zona norte del departamento aparece como un desafío transversal que refleja las desigualdades territoriales. Sergio Rodríguez ha señalado que la Gobernación debe impulsar proyectos que reduzcan las brechas históricas entre regiones, integrando a las zonas más postergadas al desarrollo departamental. 

Ruth Alina ha sido enfática en que la integración no solo debe ser física, mediante caminos e infraestructura, sino también social, garantizando acceso equitativo a salud, educación y servicios. Mario Severich, por su parte, ha planteado que la integración territorial es clave para el crecimiento económico, ya que permite articular mercados, producción y empleo entre distintas regiones del departamento.

En síntesis, aunque los tres candidatos coinciden en la necesidad de enfrentar problemas estructurales de Cochabamba, sus propuestas reflejan prioridades distintas: Sergio Rodríguez apuesta por la inversión y la planificación integral; Ruth Alina pone el énfasis en lo social, salud y los servicios básicos como base del desarrollo; y Mario Severich propone una gestión más administrativa y orientada al apoyo productivo. 

El desafío para el electorado será evaluar qué enfoque responde mejor a las necesidades del departamento y ofrece soluciones viables para un desarrollo equilibrado e inclusivo.

 

