Senamhi emite alerta naranja por posibles desbordes de ríos en cuatro departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por posibles desbordes en las cuencas de los ríos Piraí, Ichilo, Chapare, Caine, Mizque, Rocha y Beni.

Se trata de la alerta N° 05/26, cuyo periodo de vigencia está comprendido desde este domingo hasta el 4 de febrero. Los departamentos bajo alerta son La Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz.

La alerta naranja se declara cuando la tendencia ascendente en los niveles de los ríos, sumada a la persistencia e intensidad de las lluvias, indica la posibilidad de desbordes en las próximas horas.