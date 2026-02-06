El TSE anuncia que el 14 de febrero oficializará la lista de candidatos habilitados para las subnacionales
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó este viernes que el próximo 14 de febrero se dará a conocer la lista oficial de candidatos habilitados para participar de las elecciones subnacionales.
En conferencia de prensa, Ávila enfatizó que el 14 de febrero se dará a conocer la lista de candidatos a gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas departamentales.
A las 23:59 de este jueves, venció el plazo establecido para la sustitución de sus candidatos inhabilitados y la mayoría de las organizaciones políticas y las agrupaciones ciudadanas optaron por reemplazar a sus postulantes de "primera línea".
En ese sentido, Ávila detalló que se tenía cerca de 20 mil candidatos inhabilitados y hasta el mediodía de este viernes ya se aprobaron la sustitución de 7 mil postulantes. Anticipó que el número irá creciendo con el paso de las horas.
"Entiendo que los tribunales están haciendo esa revisión y la cifra va air creciendo", recalcó y señaló que hasta la noche de este jueves se tendría cerrado ese proceso.