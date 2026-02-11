Paz y Lara se saludan en la efeméride de Oruro, pese a distanciamiento

Redacción Central
Publicado el 11/02/2026 a las 8h41
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el vicepresidente Edmand Lara  se dieron la mano y participaron ayer de los actos protocolares por el 245 de la gesta libertaria del departamento de Oruro, en la plaza Sebastián Pagador de esa ciudad.

Lara entregó una ofrenda Floral a las 06:00 e izó  la bandera. Mientras que Paz arribó al departamento orureño a las 9:30.

El alcalde de Oruro, Adhemar Wilcarani dijo que espera que el Gobierno de Rodrigo Paz invierta en Oruro con “proyectos millonarios”.

Por su parte el obispo de Oruro, Cristóbal Bialasik, bendijo al presidente Rodrigo Paz y al vicepresidente Edmand Lara durante el tedeum y aprovechó para hacer un llamado de unidad entre los mandatarios.

“Queremos hacer la bendición especial para ustedes, para que unidos solidarios, fraternos, como hermanos, como una buena yunta así de nuestro campo, pueden seguir adelante en pleno desarrollo para la gloria de Dios y de nuestra patria también”, dijo Bialasik instantes previos a bendecir a las autoridades.

Paz y Lara recibieron la “pisada de la virgen” y luego el obispo les colocó escapularios para que sean protegidos, con alegría y paz, por la madre de Jesús.

El encuentro entre ambas autoridades, distanciados hace varias semanas por sus presuntas diferencias políticas, se da horas después de que Lara advirtiera a Paz que el verdadero sabotaje a su gestión viene de parte de sus ministros, además de presidentes de instituciones públicas.

Lara habló con la prensa tras los actos y reiteró sus críticas al Gobierno, particularmente por el caso de la venta de gasolina de mala calidad o “desestabilizada”.

Mensaje de Paz

Durante su intervención en los actos oficiales, Paz  destacó su vínculo personal con Oruro y con la Virgen del Socavón, recordando que por más de 15 años participó del Carnaval orureño como bailarín devoto. Expresó un mensaje que fue interpretado como una alusión directa al momento político que vive el país:

“No se olviden de que el amor está por encima del odio. Los que se guían en la vida por el odio no llegan lejos”, afirmó el jefe de Estado.

Paz remarcó que la fe y el amor deben ser una guía permanente, tanto en la vida personal como en la conducción del país, y señaló que quienes actúan movidos por esos valores tienen un mejor horizonte.

“Los que tienen al amor y la fe como parte y guía principal, llegan más lejos”, sostuvo, mencionando también a su familia.

