Exdiputado Rolando Cuéllar recibe críticas por imagen con armadillos en parrilla

El exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, fue duramente criticado en redes sociales tras publicar una fotografía en la que se observa a dos armadillos (tatus) siendo preparados en una parrilla, especie que se encuentra protegida y en peligro de extinción.

"Festejando la victoria del sueño cruceño", dijo la exautoridad quien subió una imagen en sus redes sociales. Ambientalistas y usuarios en RRSS criticaron este accionar y la catalogaron como una burla directa a las leyes de medio ambiente.

El movimiento ciudadano Ríos de Pie, que se enfoca en la protección al medio ambiente, se pronunció al respecto mediante las redes sociales, afirmando que, en Bolivia, la fauna silvestre está protegida por ley. Igualmente, señaló que la caza, tenencia, comercialización y consumo de especies silvestres sin autorización constituyen un delito, sancionado por la normativa ambiental vigente.

"Cuando quienes han ocupado cargos públicos normalizan estas conductas, el mensaje es grave: debilita el respeto por la ley y refuerza la impunidad", advirtió la página en su publicación.

La tenencia y consumo de animales silvestres está prohibida por la Ley 1333 de Medio Ambiente. Existen diferentes tipos de sanciones, desde la privación de libertad hasta el pago de multas y sanciones administrativas.