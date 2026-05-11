FAB activa un vuelo humanitario para repatriar a 100 ciudadanos peruanos desde Oruro a Juliaca por los bloqueos

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) ejecutó este lunes un vuelo solidario de ayuda humanitaria para trasladar a 100 ciudadanos (estudiantes) peruanos desde la ciudad de Oruro hasta Juliaca, en el vecino país, en el marco de un operativo coordinado con autoridades migratorias y representantes consulares del Perú, según un reporte de prensa.

De acuerdo con el reporte oficial remitido al Ministerio de Defensa, la aeronave C-130 Hércules de la Fuerza de Tarea Aérea “Diablos Negros” despegó del aeropuerto “Tcnl. Juan Mendoza” de Oruro a las 14:34 de este 11 de mayo.

El operativo presentó una demora aproximada de dos horas debido a inconvenientes en el sistema informático de Migración, además de la falta de documentación de identificación de algunos pasajeros y la presencia de menores de edad sin la autorización correspondiente para viajar.

Según el informe de la FAB, representantes del Consulado de la República del Perú realizaron coordinaciones con autoridades migratorias para viabilizar el abordaje de los pasajeros a la aeronave militar.

La misión fue desarrollada como parte de las acciones de apoyo humanitario y cooperación regional que ejecuta la Fuerza Aérea Boliviana mediante sus capacidades logísticas y operativas.