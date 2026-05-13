A cuatro días de bloqueo los efectos recaen en ciudadanos y transportistas

A cuatro días del bloqueo de carreteras en el país por varios sectores sociales, las consecuencias de la medida ya se sienten y se traducen en escasez de alimentos, conductores de vehículos pesados varados en vías y sectores como el turismo, industria y otros que ya reportan cuantiosas pérdidas.

En la ciudad de El Alto la Policía intervino con gases lacrimógenos para evitar saqueos a comercios y presión para sumarse a las protestas de parte de grupos de bloqueadores.

Conductores

Los choferes del transporte pesado atrapados en las carreteras bloqueadas están sin alimento, agua, medicamentos y no pueden acceder a servicios higiénicos. Sus representantes demandan que se declare un cuarto intermedio para que puedan llegar a su destino; otros exigen que el Gobierno haga uso de la ley para proceder con el desbloqueo de rutas, en medio de la desesperación.

Alrededor de 7.000 vehículos se encuentran en las carreteras a nivel nacional: 5.000 en las carreteras de La Paz y 3.000 en las de Santa Cruz. Las pérdidas económicas que sufren se elevan a entre 4.000 a 5.000 Bs por día.

Sin alimento

En tanto, comunarios instalaron otro bloqueo en la carretera a Lipari (La Paz), lo que impide la circulación vehicular hacia Río Abajo y afecta el transporte y la comercialización de productos.

Ante esta situación, productores de verduras de diferentes comunidades y municipios que transitan por la carretera a Lipari se ven directamente afectados, ya que no pueden llevar sus verduras y hortalizas a los mercados de La Paz, por lo que exigen una pronta solución a las demandas de la población.

En Oruro

El presidente de los Importadores de Oruro, Juan García, cuestionó este martes los bloqueos de caminos y denunció que esas movilizaciones generan pérdidas diarias superiores a los seis millones de dólares diarios para el sector.

Paliativos

Para tratar de paliar la crisis de la población bloqueada, el Gobierno ha activado medidas como vuelos de la Fuerza Aérea para llevar 10 toneladas de carne desde Santa Cruz para la venta en El Alto en diferentes precios por kilo.

Precio

La crisis en el abastecimiento de pollo continúa. Ayer consumidores denunciaron que en algunos puntos de venta de La Paz el pollo entero llegó a comercializarse hasta en Bs 75, incluso sin ser pesado.