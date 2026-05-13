La Policía y los maestros rurales se enfrentan en el centro paceño

La tarde de este miércoles, la Policía y los maestros rurales protagonizaron un enfrentamiento en el centro paceño. Los efectivos policiales lanzaron agentes químicos para dispersar a los movilizados.

El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural, Juan Carlos Laruta, sostuvo que la movilización de su sector persiste debido a que no fueron llamados a la reunión de ayer, entre el Gobierno y los maestros urbanos.

"Si bien estaba la invitación de la ministra ayer en Cochabamba, pero más tarde nos dicen que el magisterio rural no será parte de esa actividad, solo se han sentado con los urbanos", reclamó el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural, Juan Carlos Laruta a Urgente.bo.

Los movilizados intentaron ingresar al Ministerio de Trabajo en pedido de la renuncia del titular. Posteriormente, un grupo ingresó a las instalaciones para dejar un pliego petitorio.