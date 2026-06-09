Ejecutivo de la Csutcb denuncia que los “obligan a bloquear”

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Víctor Roca, denunció este martes que las movilizaciones que comenzaron con demandas legítimas derivaron en bloqueos impulsados por intereses políticos de algunos dirigentes expulsados y paralelos, quienes obligan a las bases a mantener las medidas de presión.

“Los obligan con multas si no salen a las marchas o a bloquear. Y hay gente que ya no quiere salir. Todos tienen familias que mantener; el productor y el campesino vive del día a día”, indicó Roca.

El dirigente campesino recordó que las movilizaciones se iniciaron con una marcha desde Pando en demanda de la abrogación de la Ley 1720 de Conversión de Derechos de Uso de Tierras, entre otras reivindicaciones, pero que en ningún momento se planteó la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Roca lamentó que posteriormente las protestas hayan sido influenciadas por intereses políticos, particularmente de grupos del Chapare que llegaron hasta La Paz con el objetivo de convulsionar el país y dejar sin alimentos a la población.

El ejecutivo de la Csutcb llamó a la reflexión a los dirigentes que buscan retornar al poder y les pidió no seguir perjudicando a la población paceña, que desea retomar con normalidad sus actividades.

Asimismo, afirmó que estos dirigentes “están sometiendo a las bases” y aseguró que recibió llamadas de algunas provincias cuyos comunarios ya no quieren participar en los bloqueos, pero son obligados a hacerlo bajo amenaza de sanciones económicas.

“Algunos ya han sido detenidos; otros quieren volver. Son dirigentes expulsados y paralelos, como siempre ocurre en el sector campesino, que actúan movidos por intereses políticos y personales”, manifestó.