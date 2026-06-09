Liberan a dirigentes de la COB aprehendidos el domingo

Después de una resolución judicial que dictaminó su libertad, seis dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y dos de los ponchos rojos salieron de celdas judiciales este martes. Los ocho fueron aprehendidos el domingo recién pasado.

La información fue proporcionada por el abogado defensor Marcelo Sánchez, quien señaló que los dirigentes fueron dejados en libertad al no existir elementos de conduzcan a una imputación por parte del Ministerio Público.

Los representantes sindicales estaban aprehendidos desde el domingo, por un caso de terrorismo y otros delitos, en el marco de las movilizaciones y bloqueos de caminos.

Los videos de la detención se hicieron virales, puesto que los dirigentes gritaban por ayuda desde el interior de un vehículo, alegando que son de la COB. La Central Obrera denunció que la captura fue arbitraria y que fue realizada por personas encapuchadas vestidas de civil.

El abogado aclaró que los dirigentes siguen investigados, pero confía en que la Fiscalía actuará de manera objetiva.

Lara pide enjuiciar a policías

El vicepresidente Edmand Lara señaló que corresponde iniciar procesos penales contra los policías que participaron en la aprehensión de los ocho dirigentes que este martes fueron liberados por falta de elementos para una imputación.

A través de un video difundido por la Vicepresidencia, Lara expresó que la decisión de la Fiscalía no borra las denuncias de "abusos, torturas y daños físicos y psicológicos" que, según su criterio, se cometieron durante el operativo ejecutado el fin de semana.

"No basta con liberar a los detenidos, eso es lo mínimo. Aquí corresponde iniciar procesos penales contra todos los policías que participaron de estos hechos, especialmente aquellos que actuaron de manera cobarde ocultando su identidad. La ley no protege abusadores, la ley no ampara torturadores y ningún uniforme puede ser el escudo para la impunidad", dijo el Lara.