Reencuentros emotivos tras liberación de choferes en los bloqueos en vía al occidente

País
ABI
Publicado el 22/06/2026 a las 11h19
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El pasado domingo, varios choferes del transporte pesado retomaron su recorrido hacia sus destinos luego de permanecer bloqueados en las carreteras por 50 días. Los transportistas no contuvieron las lágrimas al reencontrarse con sus familias; otros entregaron lo poco de alimentos que les quedaba a los policías que coadyuvaron en las labores de desbloqueo.

El reencuentro emotivo de un conductor con su esposa marcó la jornada. La mujer esperaba en la carretera el retorno de su pareja y, al verlo llegar en su camión, salió a su encuentro para abrazarlo.

El conductor relató que salió el 3 de mayo con un cargamento de hilos con destino a una empresa en Cochabamba; sin embargo, los bloqueos le impidieron llegar a su destino.

“Realmente hemos estado secuestrados por los bloqueadores, no teníamos alimentos, no nos daban agua, se nos acabó todo, hemos padecido fuerte”, recordó.

Contó que junto a sus compañeros tuvieron que alimentarse con papas hervidas, en otras ocasiones con un poco de arroz o agua hervida con alguna yerba del lugar. Detalló que el frío fue otro de los inconvenientes, e incluso indicó que llegó a prestar frazadas a unos ciudadanos paraguayos que no tenían con qué cubrirse durante la noche.

La pareja, de 62 y 63 años, volvió a reencontrarse y agradeció a la Policía por la liberación de las carreteras y la restitución de la transitabilidad.

Otro de los hechos se registró en el sector de Confital, donde un conductor rompió en llanto al enterarse de que ya podía continuar su viaje. Bajó de la cabina de su motorizado y, emocionado, saludó a sus compañeros.

En otro punto de la carretera en Cochabamba, los transportistas mostraron un gesto de solidaridad con los policías que llegaron al lugar para despejar las vías en cumplimiento del estado de excepción dispuesto por el Gobierno.

Mientras los motorizados retomaban su recorrido, algunos choferes abrieron las ventanas de sus camiones y entregaron alimentos y agua a los efectivos policiales que permanecían en la zona, con el fin de resguardar las rutas y evitar nuevos bloqueos.

Estas escenas se registraron tras las labores conjuntas de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que en el marco del Estado de Excepción lograron el despeje de varias vías para permitir la circulación de los transportistas varados.

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