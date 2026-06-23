ABC reporta que la Red Vial del país está transitable, pero hay "restricción especial" en cinco puntos

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Publicado el 23/06/2026 a las 14h11
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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó este martes que la Red Vial Fundamental se encuentra transitable en todo el país; sin embargo, existe una "restricción especial" de circulación en cinco puntos por trabajos complementarios rutinarios.

Tras 51 días de bloqueos, desde el 20 de junio en Bolivia rige el Estado de Excepción, con el objetivo de restablecer la libre circulación, garantizar el abastecimiento de productos esenciales y preservar el orden público.

Desde ese día, personal técnico de la ABC con maquinaria pesada realizó trabajos de limpieza, despeje y rehabilitación de las vías para la libre transitabilidad por las carreteras del país, que en mayo registró más de 100 puntos de bloqueo.

La ABC precisó que "por razones de seguridad y debido a trabajos complementarios rutinarios" existe una restricción especial de circulación en cinco puntos en tres departamentos.

En La Paz, en el puente Chaco y puente Villa, la restricción vehicular es de lunes a sábado, de 08.00 a 12.00 y de 13.30 a 18.00; en domingo, de 08.00 a 13.30.

En Santa Cruz son dos puntos: San Lorenzo-Salinas y Bermejo-Angostura, en este último aplica una restricción vehicular de lunes a viernes de 08.00 a 11.30 y de 14.00 a 17.30, los sábados es de 09.00 a 11.30.

En Pando existen otros dos lugares: en el kilómetro 185-La Floresta y Conquista-El Sena.

La entidad estatal recomendó a la población mantenerse informados a través de los canales oficiales y afirmó que continuará el monitoreo permanente de estos sectores.

Ante cualquier duda, pidió comunicarse con los números telefónicos: 712 19 232 y 800 107 222. Y para conocer la transitabilidad en todo el país, se puede visitar, también, la página web: https://transitabilidad.abc.gob.bo.

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