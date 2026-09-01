Quiroga promueve reforma parcial de la CPE

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ERBOL
Publicado el 01/09/2026 a las 17h30
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El líder de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, planteó este martes abrir conversaciones con todos los actores políticos con representación parlamentaria, incluido el vicepresidente Edmand Lara, para construir una propuesta de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) que permita, entre otros objetivos, modificar el marco económico y facilitar la llegada de inversión extranjera.

Quiroga afirmó que la propuesta de modificar 111 de los 411 artículos de la CEP no es un planteamiento cerrado y que está abierto a discutir, modificar o incluir nuevas ideas.

"Esto no está escrito en piedra", afirmó este martes el expresidente, durante una conferencia de prensa en La Paz, y anunció que está dispuesto a reunirse “con absolutamente todos”.

 

111 votos necesarios

El líder de la Alianza Libre y también excandidato presidencial sostuvo que para aprobar una reforma parcial se requieren el apoyo de dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa, es decir 111 votos, y estimó que existe una base parlamentaria suficiente para conseguirlos. Pero admitió que será necesario conversar con las distintas fuerzas políticas.

"Hay que hablar con todos los que puedan aportar en votos en el (Parlamento)", afirmó.

En ese marco, Quiroga incluyó al vicepresidente Lara entre los actores con los que considera dialogar, pese a reconocer que no lo conoce personalmente.

Resaltó que Lara no sólo podría tener votos parlamentarios, pero sobre todo enfatizó el hecho de que, como presidente nato de la Asamblea, estaría encargado de dirigir las sesiones.

"Esto no es un decreto. Esto es una sesión de la Asamblea y adivinen quién preside: el vicepresidente", mencionó.

Señaló que, si Lara no preside la sesión con voluntad de aprobar las reformas, podría "sabotear" el proceso.

 

Sin “fotocracia”

Quiroga rechazó que una reforma constitucional esté ligada a liderazgos políticos. Señaló que, si la propuesta proviene del presidente Rodrigo Paz, un eventual referendo podría convertirse en un plebiscito sobre el Gobierno.

En ese sentido, rechazó que un acuerdo se plasme en una fotografía de lideres políticos, porque considera que la reforma debe representar a todos los bolivianos.

"Yo pido que sea sin show, sin fotocracia, cualquier reunión que se vaya a hacer, porque no puede tener el nombre y apellido de un líder o del otro", agregó.

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