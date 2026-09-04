Gobierno proyecta una ley general de salud

El Gobierno presentó en Brasilia el Plan Nacional de Salud 2026-2030, que plantea una ley general de salud, una historia clínica única digital y redes integradas con atención continua las 24 horas.

“Bolivia presentó en Brasilia su Plan Nacional de Salud 2026-2030, una reingeniería integral del sistema sanitario liderada por la ministra Marcela Flores Zambrana. El plan busca superar la fragmentación histórica del sistema mediante cinco ejes”, informó el presidente del Estado, Rodrigo Paz.

El plan tiene el fin de superar la fragmentación del sistema sanitario mediante cinco ejes: rectoría y gobernanza, transformación digital, redes integradas de servicios, carrera sanitaria y administración transparente.

Recursos digitales

En el área digital se prevé crear un sistema único de información en salud para implementar la historia clínica única digital, interoperable entre los sectores público, privado y de la seguridad social, además de receta electrónica y el sistema “Cero filas”.

Las redes integradas de servicios de salud apuntan a que el primer nivel de atención resuelva al menos el 80% de las necesidades asistenciales locales, con atención continua 24/7 e integración de la medicina tradicional. También se plantea que los cargos sanitarios sean cubiertos mediante concursos públicos.

El plan contempla un modelo de cofinanciamiento 50/50 entre el Gobierno central y los municipios, condicionado a resultados como coberturas de vacunación superiores al 95%. Para 2030, se proyecta reducir la mortalidad materna a menos de 106 muertes por cada 100.000 nacidos vivos y consolidar un sistema más equitativo y sostenible.

Ley de salud

En Bolivia no existe una única "Ley de salud" general, sino un Código de Salud vigente desde 1978, y varias otras normas específicas que regulan el sistema sanitario, como la Ley del Sistema Único de Salud (SUS), de 2019; la Ley del Ejercicio Profesional Médico, de 2005; y la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral, de 2023, entre otras.