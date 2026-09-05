Defensa: fallecidos y desaparecidos por las explosiones en Viacha son conscriptos y los heridos suben a más de 80

Los dos fallecidos y las siete personas desaparecidas son conscriptos del Centro General de Mantenimiento del RAM-2 “Bolívar”. Dos de los 81 heridos se encuentran en estado grave. Continúa la búsqueda entre los escombros y la investigación para establecer las causas de las explosiones.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, informó que dos personas fallecieron, siete se encuentran desaparecidas y 81 resultaron heridas tras dos detonaciones de consideración registradas esta tarde en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 “Bolívar”, en Viacha.

Justiniano explicó que, de acuerdo con la información preliminar, la primera detonación habría involucrado pólvora negra correspondiente a material pirotécnico almacenado en el lugar. Posteriormente se produjo una segunda explosión, de mucha mayor magnitud, cuyas causas y material involucrado todavía son determinados mediante las pericias especializadas.

El ministro confirmó que los dos fallecidos y las siete personas reportadas como desaparecidas son conscriptos del Centro General de Mantenimiento. Los dos fallecidos ya fueron levantados por el Ministerio Público y serán trasladados a la morgue para la correspondiente autopsia médico-legal.

Respecto de las siete personas desaparecidas, Justiniano señaló que los equipos continúan con la remoción de escombros y la búsqueda en el área afectada. Remarcó que no se especulará con un número adicional de víctimas hasta verificar cada caso de manera oficial.

“Por una cuestión de respeto y de seguridad de lo que estamos haciendo, no vamos a convertir una información preliminar en una cifra oficial hasta concluir con la remoción de los escombros y verificar cada caso”, afirmó.

De las 81 personas heridas, al menos dos se encuentran en estado grave y reciben atención médica. La ministra de Salud realiza seguimiento de la atención y evolución de las personas afectadas en los diferentes centros hospitalarios.

El ministro expresó sus condolencias y solidaridad con las familias de las personas fallecidas y señaló que se conformará una comisión destinada a mantener comunicación directa y permanente con las familias de los conscriptos desaparecidos y afectados.

Asimismo, alrededor de 25 familias resultaron afectadas por la onda expansiva y fueron evacuadas preventivamente de sus viviendas. Estas personas son trasladadas temporalmente a la Escuela Militar de Música, donde reciben alimentación, frazadas y otros elementos necesarios para pasar la noche.

Las autoridades determinaron mantener un perímetro de seguridad en las zonas evacuadas. La Alcaldía de Viacha realiza las evaluaciones estructurales de las viviendas afectadas, mientras se trabaja en el restablecimiento del servicio de energía eléctrica.

Justiniano explicó que las familias cuyas viviendas no presenten daños estructurales podrán retornar una vez que existan condiciones seguras. En los sectores con afectaciones mayores, el retorno será determinado después de las evaluaciones técnicas correspondientes.

El ministro también descartó que la detonación haya sido provocada por armamento bélico. “No hay ningún tipo de armamento que haya sido detonado”, afirmó.

En el lugar trabajan de manera coordinada las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, Defensa Civil, Bomberos, el Ministerio de Salud, el SEDES, la Alcaldía de Viacha y el Ministerio Público, además de equipos especializados.

El Ministerio Público informó que abrió de oficio una investigación por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos. Equipos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), personal criminalístico, médicos forenses y efectivos policiales realizan las pericias correspondientes.

Debido a las condiciones de seguridad, el procesamiento completo de la escena continuará durante la madrugada. Se utilizarán equipos especializados, incluido un laboratorio móvil y drones para realizar la planimetría del lugar y recabar elementos de convicción.

“Lo más importante esta noche es proteger a las personas, atender a los heridos, continuar la búsqueda de quienes todavía no han sido localizados y garantizar que las familias puedan retornar a sus hogares únicamente cuando existan condiciones de seguridad”, afirmó el ministro Justiniano.

El Ministerio de Defensa continuará proporcionando información oficial a medida que los datos sean consolidados y verificados por los equipos que trabajan en el lugar.