Seis drogas se venden en avenidas y plazuelas céntricas de Cochabamba

El microtráfico (venta de droga al raleo) en Cochabamba se extendió a los alrededores de unidades educativas y universidades, además de plazuelas, avenidas céntricas y a las redes sociales (RRSS), según una investigación y los operativos que realiza la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). (Vea la infografía)



El director departamental de la Felcn, Víctor Zamorano, dijo que hay seis tipos de droga que se comercializan en distintos puntos de la ciudad y en otros municipios más poblados, como Quillacollo y Sacaba.

Tipos

Las sustancias controladas que forman parte del microtráfico y que se comercializan al menudeo en zonas estratégicas y en centros nocturnos son: la marihuana, también conocido entre los consumidores como “pasto”; el clorhidrato de cocaína (perico), la pasta base de cocaína (piedrita), el tusi (polvo rosado o cocaína rosada), los hongos alucinógenos y las pastillas éxtasis.



De acuerdo a Zamorano, la Felcn identificó al menos siete puntos de comercialización que se encuentran en el casco viejo de la ciudad, mientras aún se investiga otros sitios en la zonasnorte, sur y en los otros municipios.



“En la zona norte, se detectó la venta de la sustancia controlada en cercanías de las universidades, en plazuelas, parques y en la ciclovía; mientras que, en la zona central, las personas que comercializan las sustancias controladas se sitúan en las avenidas: Aroma, Ayacucho y Heroínas, en las plazuelas: San Sebastián y Colón, en los alrededores de la Coronilla y en la terminal de buses”, acotó.



Asimismo, el jefe policial indicó que, en la zona sur, la comercialización de droga al menudeo se realiza en la rotonda del Avión y en otras calles aledañas a este lugar.



Mencionó que otros puntos en los que se venden son las avenidas 6 de Agosto, Panamericana y otras vías nuevas y en plazuelas.



“En los últimos años, las redes sociales han ayudado a que el microtráfico se vaya extendiendo más en las ciudades, debido a que existen páginas en los que se ofertan las (drogas) con nombres que solo los consumidores lo conocen, como pasto (marihuana), perico (clorhidrato de cocaína) y piedrita (pasta base de cocaína)”, añadió.

Consumidores

En la actualidad, entre los comercializadores y consumidores de las drogas, no solamente se hallan jóvenes, sino también adolescentes que a partir de los 13 años empezarían a consumir marihuana, ya sea por curiosidad u otras razones. A eso se suman las personas de 18 a 25 años, quienes al margen de la marihuana y de la cocaína, consumen las drogas sintéticas.



Con relación a los comercializadores, la investigación policial da cuenta que los más jóvenes tienen la edad de 15 años. El 14 de marzo de este año, un adolescente de 17 años fue sorprendido por la Policía, trasladando en una mochila 81 cápsulas de pasta base de cocaína que tenía 830 gramos.



Entre el 14 y el 18 de marzo de este año, la Felcn aprehendió a siete personas dedicadas al microtráfico, entre ellas, a una mujer embarazada, a una trabajadora sexual y a un menor de edad.

Costos

Entre las drogas más económicas está la marihuana, un gramo de esta sustancia controlada tiene un costo de cinco bolivianos. En un sobre hay entre dos y tres gramos.



Mientras la pasta base de cocaína que se comercializa en cajas de fósforo, tiene un costo de 50 bolivianos, el gramo.



El envoltorio, denominado como “balita” de clorhidrato de cocaína, que contiene dos gramos, se comercializa entre 150 y 200 bolivianos.



En cuanto al tusi, la bolista de dos gramos tiene un costo de 250 bolivianos o más. El hongo no tiene un precio establecido y el éxtasis, una simple pastilla, se comercializaría entre 150 y 250 bolivianos.



El jefe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Cochabamba, Edwin Pérez, informó que en 2024 se detectó a adolescentes de 14 a 17 años consumiendo sustancias controladas, como es el caso del polvo rosado, que fueron derivados al Centro de Atención Integral de la Familia (CAIF), lugar donde reciben terapia junto a sus familiares.



Asimismo, el Grupo Libertad Narcóticos Anónimos brinda ayuda a las personas que buscan dejar de consumidores sustancias controladas.



“Ayudamos a las personas que tienen problemas con las drogas, tenemos reuniones cuatro veces a la semana”, informó Gonzalo Ichaso.

Las experiencias de un consumidor

Roberto (nombre ficticio), es un consumidor de marihuana que se animó a contar su problema a Los Tiempos, aseguró que a los 20 años comenzó su dependencia.



Indicó que en un inicio fue en pocas cantidades, una a dos veces por día, pero con el tiempo, su adicción fue aumentando.



“Empecé a fumar marihuana con amigos. Por una a dos horas, la hierba me dada una sensación de tranquilidad, me hacía alucinar, y me hacía reír de todo; incluso, creo que realizaba mejor mi trabajo, en ese entonces, era DJ de discoteca”, afirmó.



Roberto contó que luego de alucinar por una o dos horas se ponía mal y vomitaba.



“Ahora que ya soy una persona adulta y con hijos, estoy intentando dejar. Recomendaría a la juventud no fumar marihuana, no experimentar,” aconsejó.