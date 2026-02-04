Vinculan con banda de Nabor a persona acribillada en el trópico

El asesinato a tiros de Rubén López Quiroz, de 36 años, hecho ocurrido la tarde del martes en la localidad de Valle Sacta, destapó nuevamente la violenta disputa entre organizaciones criminales que operan en el trópico de Cochabamba.

De acuerdo con información policial, la víctima formaba parte de la banda delictiva liderada por Nabor López, organización vinculada a secuestros, narcotráfico y otros delitos de alto impacto en esta región, según un reporte de Unitel.

López Quiroz fue acribillado con al menos 25 impactos de bala luego de ser interceptado por sujetos encapuchados, quienes huyeron del lugar tras el ataque que se realizó en plena vía pública.

En un segundo nivel operaban sus hermanos, entre ellos Remberto López, quien admitió su participación en hechos delictivos y fue sentenciado a 10 años de prisión. En recintos penitenciarios de alta seguridad, continuaba siendo considerado el articulador central de las operaciones criminales.

“Estos dos mencionados, fallecidos anteriormente por estar ligados a casos de secuestro, a casos de narcotráfico, posesión de armas en el trópico”, manifestó el vocero de la Felcc, Carlos Rojas.

Otro de los hermanos, Ricardo López, permanece con paradero desconocido y es considerado un eslabón pendiente dentro de la estructura criminal que fue desarticulada por la Policía en 2023 y 2024.

Según fuentes policiales, una organización criminal rival estaría detrás de estos crímenes, iniciando una ofensiva sistemática para eliminar a todos los miembros del clan de Nabor López.

Presumen que Rubén López también formaba parte de esta organización.