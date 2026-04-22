Fiscalía pide a Oviedo explicar por qué ofrece objetos de Marset luego de un mes

La revelación del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sobre la existencia de una tercera caja fuerte perteneciente al narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, con joyas, relojes, dinero, celular y otros objetos sorprendió a la Fiscalía cruceña que rechazó admitir esas pertenencias como pruebas y pidió explicación a la autoridad.

“Es extraño para el Ministerio Público que después de un mes, esta clase de elementos quieran incorporarse en el proceso cuando la ley no lo permite”, sostuvo Alberto Zeballos, Fiscal departamental de Santa Cruz.

Asimismo, Zeballos indicó que la autoridad debe explicar cómo se ha obtenido dicha caja y cuál es el contenido de la misma.

El pasado lunes, Oviedo dijo al programa de TV No Mentirás “voy a dar una noticia, que la caja fuerte está, que están los dólares, que están los relojes, que están collares , que hay dólares, reales, pesos bolivianos, pero existe además un dispositivo celular que contiene mucha información que se la ha remitido a los Estados Unidos . Hay además dos pasaportes falsificados de Marset y su compañera”.

Hasta el lunes se conocía el secuestro de dos cajas fuertes que estaban vacías, consultado sobre la nueva caja, Oviedo afirmó que la investigación “es un proceso”.

Oviedo no dijo la cantidad de dinero que fue encontrado, solo se remitió a afirmar que este está en la bóveda de un banco en La Paz. Según Oviedo, se buscó entregarla al fiscal, pero recibió una respuesta de rechazo.

El pasado 13 de marzo, tras un operativo en Las Palmas (Santa Cruz) la Policía capturó a Marset, quien inmediatamente fue deportado a EEUU.

Tras revelar que en realidad había cuatro cajas, Oviedo dijo que dos cajas fuertes estaban en la casa donde se encontraba Marset y otras dos en un inmueble de su propiedad. Estas últimas fueron abiertas en un acto público hace semanas, donde no se encontró nada más que tornillos.

Las otras dos fueron incautadas de forma interna por la Policía y puestas en investigación. Estas eran pequeñas y en una de ellas se encontró dinero, pasaportes, tarjetas de banco, relojes y celulares.

Oviedo resaltó que algunas cosas, como el dispositivo celular, se remitieron a inteligencia de Estados Unidos. Oviedo indicó que la otra caja pequeña, que estaba vacía, quedó en poder de los investigadores.

El caso adquiere mayor relevancia considerando que Marset ya enfrenta procesos en Estados Unidos por presunta conspiración para el lavado de dinero vinculado al narcotráfico internacional, mientras las autoridades bolivianas continúan ampliando las investigaciones para identificar a su red de apoyo.

El 13 de marzo, Marset fue aprehendido y horas después expulsado a Estados Unidos. Días más tarde, el periodista Junior Arias informó en DTV que no solo eran dos las cajas fuertes encontradas, sino que existían otras con dinero y joyas.