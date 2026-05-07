Plan “Halcón” incorpora a los militares contra el sicariato

El Gobierno reforzó ayer en Santa Cruz el plan “Halcón contra el crimen organizado”, una estrategia de seguridad que incorpora a militares en apoyo a la Policía Boliviana para enfrentar la ola de inseguridad y asesinatos atribuidos a sicarios.

El acto oficial se realizó en el Comando Departamental de la Policía en la capital cruceña, con la presencia del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano.

Como parte del programa “Halcón contra el crimen...” desde ayer militares comenzaron a patrullar las calles cruceñas junto a la Policía, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, incrementar los controles y combatir de manera directa al crimen organizado.

Las autoridades señalaron que la medida responde al incremento de delitos registrados en los últimos días, lo que generó preocupación en la población y llevó a activar un trabajo entre ambas fuerzas.

Operativos permanentes

El personal policial y militar se mantiene desplegado las 24 horas, realizando tareas de patrullaje, control y prevención en zonas consideradas críticas, con el fin de frenar el accionar de organizaciones delictivas.

“Santa Cruz es el epicentro donde se están generando crímenes con mayor constancia y crueldad”, dijo el ministro Oviedo, que confirmó que será este departamento la sede del trabajo conjunto entre la Policía y las FFAA.

El Gobierno destacó que esta estrategia busca una intervención sostenida para contener el avance del crimen organizado, reducir los hechos de violencia y restablecer la seguridad en las calles de Santa Cruz.