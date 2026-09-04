Hay cerca de 60 heridos por explosiones en cuartel de Viacha

Seguridad
LOS TIEMPOS y ABI
Publicado el 04/09/2026 a las 19h50
ESCUCHA LA NOTICIA

“Hasta este momento (18:41) tenemos confirmadas 58 personas heridas: 52 civiles y seis miembros del personal militar, que han sido atendidas y reportadas por los diferentes centros médicos de Viacha”, informó este viernes el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Uriona, en una publicación en su cuenta de Facebook.

“Los equipos continúan trabajando en el área afectada y realizando la búsqueda y verificación entre los escombros. Existen reportes preliminares sobre posibles víctimas fatales, pero quiero ser responsable: no vamos a dar ninguna cifra de fallecidos mientras esa información no haya sido plenamente confirmada.

“Se ha instruido asegurar y aislar el sector, mantener todos los medios necesarios para la atención de los heridos, apoyar a las familias y a los vecinos afectados, y realizar una evaluación completa de los daños.

“Asimismo, se ha dispuesto la investigación técnica correspondiente para establecer con precisión las causas de la detonación, las condiciones en las que se encontraba almacenado este material y las responsabilidades que pudieran corresponder”, agrega Justiniano en su publicación titulada “Quiero informar sobre lo ocurrido esta tarde en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 ‘Bolívar’, en Viacha”.

 

Ocho heridos graves

"Ante este hecho complicado y de emergencia que se ha suscitado en el municipio de Viacha, informar que se han activado todos los protocolos de emergencia y contingencia por parte de la Gobernación de La Paz", informó José Martín Carrasco, director del Sedes La Paz.

Respecto de los heridos, “ocho de ellos son de gran magnitud, son ocho con trauma cerrado torácico que están siendo derivados", detalló Carrasco.

Carrasco informó que los heridos fueron trasladados a la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil), al Hospital del Norte de El Alto, al Hospital de Clínicas y al Instituto Nacional del Tórax. Dijo que entre los heridos hay civiles y militares.

Entre los heridos hay seis menores que fueron evacuados al Hospital del Niño, al Hospital Boliviano Holandés y uno al Hospital de Los Andes. Algunos presentan heridas lacerantes (desgarro o rotura de la piel y de los tejidos blandos que presenta bordes irregulares y dentados) en las piernas y la espalda, señaló el director del Sedes de La Paz.

El siniestro ocurrió a las 14:30 de este viernes, en un recinto militar de la ciudad de Viacha. “Se produjo una detonación en un sector donde se encontraba almacenado material pirotécnico”, informa el ministro Justiniano. Los vecinos del lugar mencionan dos explosiones “la segunda más fuerte que la primera”. Un número indeterminado de inmuebles resultaron afectados con los materiales disparados por la explosión y su onda expansiva que habría alcanzado 1,5 kilómetros a la redonda.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Irán advierte de que cambió su “doctrina de defensa” y dará una respuesta arrolladora a EEUU
2
Gobierno proyecta una ley general de salud
3
La OEA respalda al Gobierno y apoya el diálogo para enfrentar nuevas crisis
4
Explosiones en cuartel de Viacha causan daños materiales
5
Diálogo con sectores desactiva tres bloqueos en vías cruceñas

Lo más compartido

1
Tras acuerdo, levantan bloqueos en San Julián y Cuatro Cañadas; Yapacaní mantiene la medida
2
Presunto sicario afirma que se entregará y presentará pruebas sobre el caso Beller
3
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
4
Irán informa de 18 muertos y 108 heridos tras ataques de EEUU
5
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano

Más en Seguridad

04/09/2026
Explosiones en cuartel de Viacha causan daños materiales
El informe oficial menciona “una detonación accidental de material pirotécnico” a las 14:30 y descarta “afectación a la vida ni a la integridad física del...
Ver más
04/09/2026
Acribillado en el Urubó llevaba Bs 6.000 adheridos al cuerpo y tenía antecedentes por narcotráfico
El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, brindó un informe de las investigaciones sobre el hombre que murió acribillado la noche...
Ver más
Legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y uso de instrumento falsificado, son los  nuevos otros cuatro  delitos por los que Fernando Cerimedo, asesor del...
Ver más
04/09/2026
Fiscalía amplía investigación contra Cerimedo por otros cuatro delitos
La Fiscalía Departamental de La Paz rechazó ayer la solicitud de investigación contra la primera dama (esposa del presidente Rodrigo Paz ) María Elena Urquidi, por enriquecimiento ilícito, que fue...
Ver más
03/09/2026
Fiscalía rechaza investigar a esposa de Paz y amplía pesquisa contra Cerimedo
Aldo Peña Silva, el presunto autor del atraco armado contra Nadia Beller, anunció que está agilizando su entrega ante las autoridades y aseguró que cuenta con información y pruebas que podrían...
Ver más
03/09/2026
Presunto sicario afirma que se entregará y presentará pruebas sobre el caso Beller
Esa acción judicial contra María Elena Urquidi fue presentada, el 28 de agosto en Santa Cruz, por Lucas Wilbur Tórrez Áñez, y derivada a la Departamental de La Paz por instrucción de la Fiscalía...
Ver más
02/09/2026
Fiscalía rechaza denuncia de un abogado contra la primera dama
En Portada
04/09/2026 País
Tragedia: Sedes reporta más de 50 heridos por explosión en cuartel en Viacha
El Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz informó este viernes que, hasta el momento, se registraron al menos 52 heridos tras las explosiones...
vista
04/09/2026 País
Rodrigo Paz afirma que "la subvención nos está matando" y liberará la importación de combustible "de forma ordenada"
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, alertó que la subvención a los combustibles está "matando" a Bolivia y afirmó que acabar con ese sistema debe...
vista
04/09/2026 País
Paz alerta que habrá un nuevo intento de "Golpe de Estado" en "pocos meses" y pide apoyo
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, alertó este viernes que "en pocos meses" habrá un nuevo intento de "Golpe de Estado" en contra de su Gobierno y, por eso...
vista
04/09/2026 Seguridad
Explosiones en cuartel de Viacha causan daños materiales
El informe oficial menciona “una detonación accidental de material pirotécnico” a las 14:30 y descarta “afectación a la vida ni a la integridad física del...
vista
04/09/2026 Seguridad
Acribillado en el Urubó llevaba Bs 6.000 adheridos al cuerpo y tenía antecedentes por narcotráfico
El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, brindó un informe de las investigaciones sobre el hombre que murió acribillado la noche...
vista
04/09/2026 País
Beller afirma que Cerimedo era el "mandamás" en YPFB y tomaba decisiones sobre los cargos
La abogada Nadia Beller afirmó este viernes que el asesor político argentino, Fernando Cerimedo, era el "mandamás" en Yacimientos Petrolíferos Fiscales...
vista
Actualidad
Estarán a cargo de empresas extranjeras y multinacionales con experiencia en procesos de reestructuración institucional...
Ver más
04/09/2026 Economía
Reestructuración de YPFB y ANH será con consultorías internacionales
La mayor parte son civiles, hay seis militares. Ocho de los lesionados “son de gran magnitud”, informó el Sedes de La...
Ver más
04/09/2026 Seguridad
Hay cerca de 60 heridos por explosiones en cuartel de Viacha
El informe oficial menciona “una detonación accidental de material pirotécnico” a las 14:30 y descarta “afectación a la...
Ver más
04/09/2026 Seguridad
Explosiones en cuartel de Viacha causan daños materiales
Es parte de un plan nacional de salud que reestructurará, entre este año y 2030, el sistema sanitario nacional,...
Ver más
04/09/2026 País
Gobierno proyecta una ley general de salud
Deportes
Bolívar y Always Ready comandan el torneo todos de contra todos de la División Profesional. Cada equipo suma 36 puntos...
Ver más
04/09/2026 Fútbol
Bolívar visitará a Independiente y Always Ready a Oriente Petrolero el domingo
El boliviano superó las dos primeras rondas del torneo portugués y con ello se metió entre los ocho mejores de la...
Ver más
03/09/2026 Tenis
Hugo Dellien accede a los cuartos de final del Challenger de Porto
Aurora se puso como único líder del Grupo A de la Copa Bolivia con el empate que logró con FC Universitario (1-1), el...
Ver más
03/09/2026 Fútbol
Aurora empata con FC Universitario y es puntero del Grupo A
Bolívar venció a Gualberto Villarroel-SJ por 1-0 en Oruro ayer en un encuentro reprogramado de la primera fecha de la...
Ver más
03/09/2026 Fútbol
Bolívar derrota a Gualberto Villarroel-SJ como visitante y se afianza en el torneo profesional
Tendencias
Saturnina y Avelino apenas comienzan a descubrir el mundo, pero su nacimiento ya marca un hito para la conservación de...
Ver más
04/09/2026 Medio Ambiente
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
Saturnina y Avelino apenas comienzan a descubrir el mundo, pero su nacimiento ya marca un hito para la conservación de...
Ver más
03/09/2026 Medio Ambiente
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
Dormir con la ventana abierta parece una decisión menor, casi instintiva. Pero la ciencia acumulada en los últimos años...
Ver más
02/09/2026 Salud
Cuál es el verdadero impacto de dormir con la ventana abierta en el organismo
Amedida que aumenta la expectativa de vida, muchas personas atraviesan un momento de replanteo cuando se cumplen los...
Ver más
01/09/2026 Salud
Por qué encontrar un nuevo propósito, después de los 50 años es clave la salud
Doble Click
Tatiana Marset informó este viernes que decidió no asumir como reina de la comparsa Las Tremendas de Santa Cruz....
Ver más
04/09/2026 Farándula
"Fue una decisión personal": Tatiana Marset renuncia a ser reina de 'Las Tremendas'
“Tras las huellas de un dinosaurio es un documental boliviano dirigido por Viviana Saavedra que relata la vida y el...
Ver más
04/09/2026 Cine
Tras las huellas de un dinosaurio, el filme que refleja la historia de Henry Saavedra
Unos 40 artistas plásticos tomarán  parte de la exposición “Sol de septiembre” que se inaugura  mañana en el salón...
Ver más
03/09/2026 Cultura
Exposición Sol de septiembre rinde homenaje a Cochabamba
El cortometraje boliviano 'Thaqhata' alcanzó su primera estrella en el contexto universal en el Festival Internacional...
Ver más
02/09/2026 Cultura
Filme "Thaqhata" conquista su primer galardón internacional y va por más