Hay cerca de 60 heridos por explosiones en cuartel de Viacha

“Hasta este momento (18:41) tenemos confirmadas 58 personas heridas: 52 civiles y seis miembros del personal militar, que han sido atendidas y reportadas por los diferentes centros médicos de Viacha”, informó este viernes el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Uriona, en una publicación en su cuenta de Facebook.

“Los equipos continúan trabajando en el área afectada y realizando la búsqueda y verificación entre los escombros. Existen reportes preliminares sobre posibles víctimas fatales, pero quiero ser responsable: no vamos a dar ninguna cifra de fallecidos mientras esa información no haya sido plenamente confirmada.

“Se ha instruido asegurar y aislar el sector, mantener todos los medios necesarios para la atención de los heridos, apoyar a las familias y a los vecinos afectados, y realizar una evaluación completa de los daños.

“Asimismo, se ha dispuesto la investigación técnica correspondiente para establecer con precisión las causas de la detonación, las condiciones en las que se encontraba almacenado este material y las responsabilidades que pudieran corresponder”, agrega Justiniano en su publicación titulada “Quiero informar sobre lo ocurrido esta tarde en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 ‘Bolívar’, en Viacha”.

Ocho heridos graves

"Ante este hecho complicado y de emergencia que se ha suscitado en el municipio de Viacha, informar que se han activado todos los protocolos de emergencia y contingencia por parte de la Gobernación de La Paz", informó José Martín Carrasco, director del Sedes La Paz.

Respecto de los heridos, “ocho de ellos son de gran magnitud, son ocho con trauma cerrado torácico que están siendo derivados", detalló Carrasco.

Carrasco informó que los heridos fueron trasladados a la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil), al Hospital del Norte de El Alto, al Hospital de Clínicas y al Instituto Nacional del Tórax. Dijo que entre los heridos hay civiles y militares.

Entre los heridos hay seis menores que fueron evacuados al Hospital del Niño, al Hospital Boliviano Holandés y uno al Hospital de Los Andes. Algunos presentan heridas lacerantes (desgarro o rotura de la piel y de los tejidos blandos que presenta bordes irregulares y dentados) en las piernas y la espalda, señaló el director del Sedes de La Paz.

El siniestro ocurrió a las 14:30 de este viernes, en un recinto militar de la ciudad de Viacha. “Se produjo una detonación en un sector donde se encontraba almacenado material pirotécnico”, informa el ministro Justiniano. Los vecinos del lugar mencionan dos explosiones “la segunda más fuerte que la primera”. Un número indeterminado de inmuebles resultaron afectados con los materiales disparados por la explosión y su onda expansiva que habría alcanzado 1,5 kilómetros a la redonda.