El creador de contenido colombiano Ami Rodríguez está en Bolivia y comparte primeras postales de su viaje

El reconocido creador de contenido colombiano Ami Rodríguez se encuentra de visita en Bolivia. Aunque ha sido discreto con sus publicaciones, dejó ver a sus seguidores algunos de los impresionantes destinos que ya recorrió.



A través de sus posts e historias de Instagram, el influencer mostró imágenes desde la Laguna Colorada, el Salar de Uyuni y el desierto de Dalí, paisajes que lo dejaron sorprendido. Pese a no publicar demasiado contenido, todo indica que busca mantener este viaje más reservado para poder disfrutar del país.

En una de sus publicaciones escribió: “Sentí que estaba encima de una nube… cada vez agradezco a la vida por poder ver esto en la vida real”, expresando la emoción que le provocó la experiencia.

Rodríguez también reveló que llegó a Bolivia el pasado jueves y que durante la semana planea visitar la ciudad de La Paz. Sus otros destinos aún son un misterio, pero su recorrido ya ha despertado el interés de sus seguidores.



Sin duda, el creador colombiano está disfrutando su visita y descubriendo algunos de los paisajes más icónicos del país, mostrando una vez más a Bolivia como un destino que cautiva a visitantes de todo el mundo.