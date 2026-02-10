El creador de contenido colombiano Ami Rodríguez está en Bolivia y comparte primeras postales de su viaje

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 10/02/2026 a las 11h44
ESCUCHA LA NOTICIA

El reconocido creador de contenido colombiano Ami Rodríguez se encuentra de visita en Bolivia. Aunque ha sido discreto con sus publicaciones, dejó ver a sus seguidores algunos de los impresionantes destinos que ya recorrió.

A través de sus posts e historias de Instagram, el influencer mostró imágenes desde la Laguna Colorada, el Salar de Uyuni y el desierto de Dalí, paisajes que lo dejaron sorprendido. Pese a no publicar demasiado contenido, todo indica que busca mantener este viaje más reservado para poder disfrutar del país.

En una de sus publicaciones escribió: “Sentí que estaba encima de una nube… cada vez agradezco a la vida por poder ver esto en la vida real”, expresando la emoción que le provocó la experiencia.

Rodríguez también reveló que llegó a Bolivia el pasado jueves y que durante la semana planea visitar la ciudad de La Paz. Sus otros destinos aún son un misterio, pero su recorrido ya ha despertado el interés de sus seguidores.

Sin duda, el creador colombiano está disfrutando su visita y descubriendo algunos de los paisajes más icónicos del país, mostrando una vez más a Bolivia como un destino que cautiva a visitantes de todo el mundo.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Cuba está en severa crisis y al borde del colapso energético por carencia de combustibles
2
Santa Cruz en alerta roja frente a 1ra muerte e incremento de chikungunya
3
Maletas, muerte de Aramayo, Lara y gasolina, ensombrecen 3 meses de Paz
4
Umopar destruye pistas y fábricas de cocaína en el trópico de Cochabamba
5
Playa Turquesa alcanza un 30% de avance y se entregará en abril

Lo más compartido

1
Ángel Calcina, el artesano ‘amuleto’ de los presidentes de la Alasita 2026
2
¿Se puede tratar la depresión con ejercicio físico?
3
Maletas, muerte de Aramayo, Lara y gasolina, ensombrecen 3 meses de Paz
4
Paz promulga ley para arraigar a exautoridades por 90 días más
5
El puchero, una fusión de sabores y colores

Más en Farandula

09/02/2026
Bad Bunny impacta el Super Bowl con un show cargado de simbolismos, referencias latinas y mensajes que generaron debate
Puede gustar o no Bad Bunny, pero lo que no se discute es que hizo historia con su presentación en el Super Bowl. El espectáculo no solo se escuchó, también se...
Ver más
06/02/2026
Los Frankies: El ambicioso proyecto de Ricardo Sasaki y Vladimir Pérez debuta tras dos décadas de espera
Ver más
El pastor Marco Antonio Núñez del Arco se presentó este martes ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), en Santa Cruz, en el marco de una investigación en etapa preliminar por...
Ver más
05/02/2026
Pastor Marco Núñez se presentó ante la Felcv y la denunciante rompe el silencio tras más de una década
A través de una publicación en redes sociales, Carlos Gutiérrez y Nicol Salce confirmaron el fin de su relación sentimental. La expareja reveló que la separación ocurrió hace aproximadamente un año,...
Ver más
05/02/2026
Carlos Gutiérrez y Nicol Salce confirman el fin de su relación tras casi 11 años juntos
Daddy Yankee celebró medio siglo de vida en un momento de transformación personal. El artista puertorriqueño, considerado uno de los mayores impulsores del reguetón, atraviesa una etapa enfocada en...
Ver más
04/02/2026
Daddy Yankee cumplió 50 años… y su historia es mucho más grande que el reguetón.
La agrupación Turromántikos vuelve a ser tema de debate luego de un altercado ocurrido el 31 de enero durante una presentación en un bautizo. Un video difundido en redes sociales muestra una pelea...
Ver más
04/02/2026
Turromántikos envueltos en polémica tras incidente durante presentación en un bautizo
En Portada
10/02/2026 País
Paz y Lara coinciden en el aniversario de Oruro y se dan un apretón de manos
El presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara coincidieron este martes 10 de febrero en el Te Deum que se celebróen la Catedral de Oruro, en el...
vista
10/02/2026 Fútbol
FIFA y Conmebol: la FBF será suspendida si Wilstermann insiste en no descender por la vía ordinaria
Se conoció mediante una carta que la FIFA y Conmebol alertan a la FBF que, si Wilstermann insiste en ir a la justicia ordinaria para evitar el descenso, podría...
vista
10/02/2026 País
Oruro conmemora 245 años de su gesta libertaria con la presencia de Lara
El departamento de Oruro conmemora este 10 de febrero 245 años de su gesta libertaria con un acto cívico para honrar a sus héroes y reafirmar su compromiso...
vista
10/02/2026 País
Maletas, muerte de Aramayo, Lara y gasolina, ensombrecen 3 meses de Paz
El gobierno de Rodrigo Paz cumplió tres meses desde que fue posesionado como presidente tras ganar elección presidencial.
vista
10/02/2026 Seguridad
Umopar destruye pistas y fábricas de cocaína en el trópico de Cochabamba
En el marco del plan de operaciones denominado “Tormenta II”, unidades de Umopar Chapare y Umopar Oriente, bajo la conducción del director general de la Fuerza...
vista
10/02/2026 Economía
Gobierno y mototaxistas firman un acuerdo para activar seguro por la gasolina de mala calidad
El Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y representantes “debidamente...
vista
Actualidad
El presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara coincidieron este martes 10 de febrero en el Te Deum que se...
Ver más
10/02/2026 País
Paz y Lara coinciden en el aniversario de Oruro y se dan un apretón de manos
El departamento de Oruro conmemora este 10 de febrero 245 años de su gesta libertaria con un acto cívico para honrar a...
Ver más
10/02/2026 País
Oruro conmemora 245 años de su gesta libertaria con la presencia de Lara
El Fiscal Departamental del Beni, Alexander Mendoza Santeyana, informó ayer que el Ministerio Público ejecuta acciones...
Ver más
10/02/2026 Economía
Intensifican operativos e inspecciones contra minería ilegal en los río del Beni
El Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de...
Ver más
10/02/2026 Economía
Gobierno y mototaxistas firman un acuerdo para activar seguro por la gasolina de mala calidad
Deportes
Se conoció mediante una carta que la FIFA y Conmebol alertan a la FBF que, si Wilstermann insiste en ir a la justicia...
Ver más
10/02/2026 Fútbol
FIFA y Conmebol: la FBF será suspendida si Wilstermann insiste en no descender por la vía ordinaria
El Tigre buscará dar un zarpazo esta noche, sumar al menos un punto o ganar en el estadio Pueblo Nuevo ante Deportivo...
Ver más
10/02/2026 Fútbol
The Strongest busca avanzar de fase en la Libertadores ante Táchira
Dirigentes del Skyrunning Bolivia buscan fortalecer este deporte en los Yungas, La Paz, según anunció el dirigente...
Ver más
10/02/2026 Multideportivo
Dirigentes del Skyrunning Bolivia buscan fortalecer este deporte en los Yungas paceños
Miles de manifestantes recorrieron las calles de la norteña ciudad italiana de Milán este fin de semana, en protestas...
Ver más
09/02/2026 Multideportivo
Tensión en Milán tras protestas durante las Olimpiadas de Invierno
Doble Click
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios...
Ver más
10/02/2026 Cultura
Películas. Tres bolivianas, preseleccionadas a los Platino
El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo mención de Bolivia durante una presentación en el medio tiempo del Super Bowl...
Ver más
09/02/2026 Música
Bad Bunny menciona a Bolivia durante el Halftime Show del Super Bowl 2026
Así fue descrito el espectáculo que ofreció Bad Bunny el domingo en el descanso intermedio del Super Bowl o Super Tazón...
Ver más
09/02/2026 Música
6 poderosos mensajes de Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl
En un partido desequilibrado, los Seattle Seahawks dominaron el Super Bowl del football americano, aplastando a los...
Ver más
09/02/2026 Espectáculos
Super Bowl, Bad Bunny triunfa y Donald Trump se ofusca