Lu Cortez rompe el silencio y aclara la polémica con Histeria

La cantante boliviana Lu Cortez decidió pronunciarse públicamente tras la polémica que surgió en redes sociales relacionada con la agrupación Histeria. La artista aseguró que circuló una publicación falsa en la que supuestamente habría hecho comentarios contra Mariana, algo que negó de manera tajante.

Según explicó, nunca haría declaraciones de ese tipo contra otra mujer e invitó a quienes aseguran que dijo esas palabras a presentar pruebas. Además, expresó que le entristece que se generen conflictos en torno a una situación que, según afirma, no existe.

La cantante también señaló que se siente afectada por lo que está ocurriendo, ya que tiene una responsabilidad con el público y con su carrera artística. En ese sentido, recalcó que no existe ninguna rivalidad con el grupo y que siempre estará agradecida con Histeria por la oportunidad que le brindaron.

Durante su pronunciamiento, Cortez aprovechó para pedir disculpas por unas palabras que utilizó anteriormente en una transmisión en vivo, donde mencionó que pertenecer a una sola agrupación era “mediocre”. La artista reconoció que no fue la expresión correcta y aclaró que habló desde su experiencia personal, pero que no pretendía ofender a nadie.

Respecto a su salida del grupo, la cantante explicó que el proceso comenzó a conversarse desde septiembre del año pasado, por lo que el equipo ya estaba al tanto. Sin embargo, indicó que nunca se emitió un comunicado oficial sobre el tema.

Cortez relató que se coordinó que continuara con la agrupación hasta fin de año, y posteriormente le pidieron extender su participación hasta mediados de enero, algo que aceptó por respeto al proyecto y al público. “Uno no deja los shows de un día para otro”, señaló, destacando que cumplió con todas sus presentaciones.

Incluso reveló que llegó a grabar un video de despedida junto a la producción, aunque este nunca fue publicado.

Finalmente, la artista agradeció la experiencia vivida y pidió a la gente ser más consciente al momento de comentar en redes sociales, recordando que detrás de cada artista hay una persona. También invitó a que, como bolivianos, se apoyen más entre sí, ya que según afirmó las palabras tienen un impacto real.