Daddy Yankee se prepara para convertirse en abuelo por primera vez

Cecilia Tapia
Publicado el 11/03/2026 a las 15h46
El reconocido artista puertorriqueño Daddy Yankee está a punto de iniciar una nueva etapa en su vida personal: la de abuelo. La noticia se conoció luego de que su hija, Jesaaelys Ayala González, anunciara que está esperando su primer bebé.

La influencer y empresaria compartió la noticia del embarazo a través de sus redes sociales, donde publicó un emotivo video junto a su esposo, Carlos Olmo. En la publicación, la pareja mostró algunos momentos especiales del proceso y confirmó que se encuentran felices por la llegada de su primer hijo.

Posteriormente, la pareja también realizó una revelación de género para familiares y amigos, donde dieron a conocer que esperan una niña, noticia que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Según lo compartido por Jesaaelys, este embarazo tiene un significado muy especial para ella, ya que anteriormente había atravesado la pérdida de un bebé, por lo que ahora vive esta etapa con mucha emoción y gratitud.

Con la llegada de esta bebé, el intérprete de éxitos como Gasolina y Con calma iniciará una nueva faceta en su vida familiar, convirtiéndose en abuelo por primera vez.

La noticia también ha llamado la atención de los fanáticos, ya que llega en medio de un momento personal importante para el artista, quien en los últimos años ha estado enfocado en su vida familiar y espiritual tras su retiro de los escenarios.

Se espera que el nacimiento de la bebé ocurra en los próximos meses de 2026, un acontecimiento que sin duda marcará un nuevo capítulo para la familia del “Big Boss”.

