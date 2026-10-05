Exedecán de Mariaca entregó a la Policía más de Bs 1 millón

Más de un millón de bolivianos es el monto entregado en Sucre a la Policía por un efectivo policial que desempeñó la función de edecán de Roger Mariaca cuando este era fiscal general del Estado.

Este lunes, en presencia de un fiscal, policías y un notario de fe pública, fueron contados “1.007.200 bolivianos, que han sido debidamente secuestrados por la autoridad jurisdiccional”, precisó el comandante departamental de la Policía en Sucre, Martín Aruquipa, quien resaltó que se ha hecho el conteo delante de la prensa con fines de transparencia.

El acto se realizó en la Estación Policial Integral de Villa Armonía, en la ciudad de Sucre.

El dinero en cuestión estaba en 35 fajos de billetes, informaron en una conferencia de prensa autoridades policiales, el fiscal de materia, Mario Durán y un notario de Fe Pública.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Chuquisaca, Félix Herrera Torres, confirmó que el dinero fue entregado por el edecán del que fue fiscal general hasta el sábado último.

“Estamos en etapa de investigación (…) se van a hacer todas las diligencias correspondientes, se va a tener la declaración correspondiente del edecán del fiscal general”, señaló.

Por su parte, el fiscal Mario Durán explicó que el caso está siendo investigado por legitimación de ganancias ilícitas.

El dinero en efectivo contabilizado este lunes en Sucre se suma a los 3,5 millones de bolivianos y 10.000 dólares capturados en una ambulancia en Santa Cruz y cuya propiedad se atribuye al procesado penal Roger Mariaca quien está inculpado de la posible comisión de legitimación de ganancias ilícitas.