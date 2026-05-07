Tensión y drama en MasterChef: Alvinich y Renata Arrien protagonizan incómodo momento en plena competencia

Una noche llena de emociones se vivió en el set de MasterChef luego de un tenso intercambio entre Alvinich y Renata Arrien durante la evaluación de los platos.

Todo comenzó cuando Alvinich comentó que Renata había sabido aprovechar muy bien su ventaja en la competencia, ya que le asignó el postre, asegurando que todos conocían que esa era una de sus mayores debilidades. Además, mencionó que ella contaba con experiencia laboral en el mundo de la pastelería y cafetería.

Las declaraciones no fueron bien recibidas por Renata, quien respondió visiblemente afectada. La participante aseguró que le parecía “bajo” que se minimizara todo su esfuerzo únicamente por haber trabajado en ese rubro y confesó que le dolía especialmente viniendo de Alvinich, ya que esperaba comprensión de su parte.

Más adelante, cuando los chefs felicitaron a Renata por superar la prueba, Alvinich intentó acercarse para abrazarla, pero ella no respondió al gesto. Posteriormente, al ser consultada sobre su evidente molestia, Renata abrió su corazón y relató parte de las dificultades que atravesó en su vida.

La participante contó que hubo momentos en los que en su hogar no había dinero, por lo que tuvo que trabajar como mesera, en lavanderías y también en un hotel. Explicó que muchos de esos trabajos no eran algo que disfrutara, pero que tuvo que aprender a adaptarse para salir adelante. Además, aseguró que Alvinich conocía perfectamente esa historia y por eso sintió sus comentarios como un “golpe bajo”.

“Jamás me gustó la cocina, pero me obligué a que me gustara porque era una manera de salir adelante”, expresó Renata durante el programa.

Por su parte, Alvinich respondió que él había visto la situación como parte de una estrategia dentro de la competencia y reconoció que probablemente no utilizó las palabras correctas. También aprovechó el momento para disculparse públicamente, afirmando que considera a Renata como una hermana y que si ella continúa en el reality es porque realmente merece estar allí.

Finalmente, Renata cerró el momento asegurando que no había problema y dejando claro que ambos ya no son niños, sino personas adultas. El episodio rápidamente generó reacciones entre los seguidores del programa, quienes comentaron el incómodo cruce en redes sociales.