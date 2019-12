Baldivieso anuncia su salida de Aurora

El entrenador Julio César Baldivieso, que se incorporó a Aurora en septiembre para colaborar al cuerpo técnico, anunció hoy su salida del Equipo del Pueblo.

"No tengo ni contrato. Tengo un compromiso de palabra con el presidente hasta noviembre. Yo tengo un compromiso con mi familia que tengo que cumplir. Entonces, se me hace difícil continuar aquí", manifestó Baldivieso.

"He venido con toda ilusión de poder ayudar en todo aquello, pero no es lo mismo estar en la tribuna que estar abajo. Siento que no transmitimos a los jugadores lo que de verdad quiero porque cuando estás adentro, hasta la presencia de uno es distinta, motiva más", contó.

Aurora está relegado en el fondo de la tabla comparativa del torneo Clausura con 34 unidades junto al Toro de Warnes; un peldaño más arriba está Destroyers con 35.