Incertidumbre con Varane y Lisandro Martínez en Manchester United

Erik Ten Hag, entrenador del Manchester United, afirmó que aún no tiene constancia de cuánto tiempo estarán fuera el francés Raphael Varane y el argentino Lisandro Martínez y que, aunque tiene una idea de a qué lesiones se enfrentan, no quiere especular.

Varane se marchó lesionado al descanso del partido contra el Sevilla, con algún tipo de problema muscular, mientras que Lisandro se retiró en camilla, tras torcerse el tobillo.

Ambos jugadores no estarán este fin de semana contra el Nottingham Forest y es posible que también se pierdan la vuelta de Liga Europa contra el Sevilla el próximo jueves.

"No han pasado ni 24 horas. No tengo un diagnóstico completo y no puedo decir mucho más. Tengo una idea de qué es lo que tienen, pero no quiero especular", dijo el técnico holandés hoy.

Sin Varane y Martínez, Ten Hag tendrá que recurrir a Victor Lindelof y a Harry Maguire, que se marcó un gol en propia puerta contra el Sevilla.

"Tengo mucha fe en ellos, porque han demostrado lo buenos que son en el pasado y también esta temporada. Tenemos seis o siete centrales muy buenos y van a poder hacerlo bien", añadió.

Los que podrían volver este fin de semana son Scott McTominay y Luke Shaw, que se cayeron de la convocatoria contra el Sevilla por problemas musculares, pero podrían tener minutos contra el Forest.