Conmebol aún no dio autorización para jugar con público

La Conmebol es la instancia que tiene la última palabra para que un partido de la Copa Libertadores o Copa Sudamericana se juegue con público.

En las últimas horas, algunas autoridades aseguraron que se tenía casi todo listo para que el cotejo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el próximo 1 de diciembre entre Wilstermann y Libertad, se juegue con público en el estadio Félix Capriles.

Si bien es verdad que son las autoridades del municipio y las departamentales las que definen qué actividades pueden empezar a realizarse con público y cuáles no, la dueña del espectáculo de los torneos sudamericanos es la Conmebol, y el ente aún no dio la autorización de la vuelta de los espectadores a los estadios. No lo hizo ni en las Eliminatorias, que se disputan hoy.

Wilstermann ya hizo la solicitud a la Conmebol, para poder contar con 8 mil espectadores en el estadio Capriles, de los cuales 4 mil son abonados.

Sin embargo, a la fecha no tuvo una respuesta positiva ni negativa al respecto.

Entre tanto, el cuerpo médico de Wilstermann tiene los protocolos de bioseguridad aprobados para partidos de la Copa Libertadores con público y sin público, por lo tanto, en el caso de recibir una respuesta positiva desde la Conmebol, el club está preparado para recibir a los espectadores con todas las medidas sanitarias.