Capítulo 2: Universitario de Vinto e Independiente se ven las caras en Quillacollo

Universitario de Vinto e Independiente se verán las caras esta tarde (15:00) por segunda vez en cuatro días, ahora por la fecha 11 del Campeonato de la División Profesional y que nuevamente será en el estadio Municipal de Quillacollo.

El cambio de escenario se debe a que el estadio Félix Capriles, donde inicialmente debía jugarse este lance desde las 18:00, se encuentra ocupado.

Para este nuevo partido, la “U” se enfoca en hacer lo mismo que el martes, cuando venció a este mismo rival por 2-0, pero por el torneo por series.

El once vinteño no podrá contar hoy con el meta Raúl Olivares (lesionado), Joel Calicho (cinco amarillas) y Roy Ndoutoumou (no se presentó a entrenar).

Las entradas para hoy seguirán a un precio único de 20 bolivianos y los niños entrarán gratis.

Posibles alineaciones

U de Vinto: Gustavo Almada; Héctor Cuéllar; Joaquín Lencinas, Julio Vila, Diago Giménez; Raúl Castro, Mijail Avilés, Erick Cano, José Alípaz; Willan Álvarez y Andrés Llano. DT: Alberto Illanes.

Independiente: Germán Araúz; Emerson Velásquez, David Díaz, Sebastián Ibars, Daniel Castellón; Miguel Quiroga, Mauricio Arroyo, Alejandro Bejarano, Rodrigo Gómez, Thomas Santos; Juan Godoy. DT: Álvaro Peña.