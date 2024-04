Aurora sufre, pero consigue vencer a Blooming y sueña con la clasificación

San Antonio de Bulo Bulo, del municipio de Entre Ríos, aseguró su clasificación a los cuartos de final del torneo Apertura, después que ayer venció por 3-0 a Real Tomayapo Ver más San Antonio avanza a cuartos tras golear a Real Tomayapo

Universitario de Vinto no resistió la ventaja (0-1) parcial y perdió por 3-1 ante Guabirá, en el partido por la fecha 7 del grupo C del torneo Apertura, que se jugó ayer en el estadio Gilberto Parada... Ver más La U de Vinto cae y deja en suspenso el grupo C

Con la salida de Óscar Villegas de la dirección técnica de Always Ready, son cinco estrategas que dejaron sus cargos por diferentes motivos Ver más Cinco técnicos dejan sus cargos en el Apertura