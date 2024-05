San Antonio cae por goleada frente a Royal Pari

Universitario de Vinto amplió ayer su racha hegemónica jugando en Tarija ante Real Tomayapo y, de la mano de sus principales figuras, se impuso 0-1 en el estadio IV Centenario, por la fecha 3 del... Ver más La “U” amplía racha positiva sobre Real Tomayapo en Tarija

San Antonio, The Strongest y Always Ready buscarán hoy hacer prevalecer la localía en el Torneo Clausura 2024 de la DivPro, en el cierre de la fecha 3 y en el que pretenden encumbrarse lo más alto de... Ver más San Antonio, el Tigre y Always van por la cima del torneo

Wilstermann retornó de Santa Cruz con las manos vacías, después de perder 3-0 en su visita a Blooming, en el partido válido por la tercera fecha del Torneo Clausura que se jugó en el estadio Ramón... Ver más Wilster cae goleado 3-0 en casa de Blooming