Wilster cae goleado ante Blooming y se despide del torneo

Wilstermann dijo adiós al Torneo Amistoso de Verano 2025, luego de caer ayer 6-0 ante Blooming (global 7-0) en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, por el duelo de vuelta de los cuartos de final.



Tras este resultado, las llaves de semifinales ya están definidas: Universitario de Vinto vs Bolívar (viernes 7 y lunes 10 de marzo) y Blooming vs Always Ready (jueves 6 y domingo 9 de marzo). Los primeros serán locales en la ida (horas por definir).

En Santa Cruz

Santiago Etchebarne (18’ PT) aprovechó un rebote del meta Arnaldo Giménez, previo cabezazo de Marc Enoumba, para anotar el 1-0 en favor de Blooming.



Enoumba amplió las cifras tras un centro que se convirtió en el 2-0, con certero derechazo en el corazón del área (25’ PT).



El 3-0 cayó sobre 36’ PT, esta vez con Franco Posse que definió con remate cruzado.



Martín Alaniz (11’ ST) marcó el 4-0 con disparo de tiro libre que dejó estático a Giménez.



Otro error de la defensa aviadora facilitó el 5-0 de Blooming a los 15’ ST, con Posse que empujó el esférico al segundo rebote.



El monólogo de la Academia cruceña no cesó y Saúl Severiche (47’ ST) sentenció el 6-0, luego de aprovechar un deficiente rechazo de la zaga valluna.

Goleada millonaria

Always Ready goleó ayer 5-0 a Guabirá en el estadio Municipal de Villa Ingenio, logrando un global de 8-1 a su favor para clasificar a las semifinales.



Roler Ferrufino (15’ PT y 8’ ST), Brian Sobrero (22’ PT y 43’ ST) y Tomás Andrade (33’ ST, de penal) dieron el triunfo a la Banda Roja.