Aurora retoma su lucha y le gana a San Antonio

Aurora saca la cara por Cochabamba, ayer fue el único que pudo ganar por la tercera fecha del torneo “Todos contra todos”.



“El Equipo del Pueblo” no tuvo problemas para vencer a San Antonio por 2-0 con goles de Carlos Sejas y Jair Reinoso. Ahora en la tabla del torneo está con -27, prosigue en el último lugar de la tabla de posiciones, pero muestra un juego contundente y a ratos vistoso, sobre todo cuando se juntan Rodrigo Ramallo, Carlos Sejas y Jair Torrico.



Mientras, San Antonio de Bulo Bulo la mano de Joaquín Monasterio intenta encaminarse en el certamen.



El primer gol llegó a los 19 luego de una bonita combinación entre Rodrigo Ramallo y Jair Torrico que envió un centro que empalmó Carlos Sejas con su pierna derecha, el balón se introdujo en el arco de San Antonio.



Tras el tanto, el plantel de Entre Ríos buscó el tanto del empate que no llegó porque la zaga de Aurora estuvo atenta.



En el segundo tiempo, el plantel aurorista recuperó protagonismo, por eso es que tuvo las mejores opciones de gol. A los 71 vino la segunda estocada de Aurora, por intermedio de su goleador, el naturalizado Jair Reinoso que volvió a mostrar su letalidad.



En los minutos finales, San Antonio de Bulo Bulo buscó el gol del descuento, pero este no llegó y se queda con tres puntos.



El duelo entre los dos cuadros cochabambinos quedó a favor de Aurora con 2-0 en el torneo de la División Profesional, el sábado.