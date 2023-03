Garibay dice que le gustaría ir a Kenia para entrenarse

El fondista orureño Héctor Garibay, quien regresó ayer a Bolivia tras lograr su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, aseguró que le gustaría ir a Kenia, donde están los campeones mundiales, para continuar con su entrenamiento.

“Quisiera ir a Kenia a mejorar mi nivel. Los campeones mundiales son de allí o de origen africano. Rodearse de ellos te hace aprender mucho y mejorar”, aseguró Garibay, a tiempo de señalar que no piensa en representar a otro país, pese a los ofrecimientos recibidos.

Garibay señaló que aún analiza en qué competencias participará antes de los Juegos Olímpicos, ya que la prueba de maratón es muy exigencia y sólo se pueden hacer unas cuantas carreras al año.

“Estoy clasificado a los Juegos Panamericanos de Santiago y al Mundial de Atletismo en Budapest. Necesito planificación y ver si iré a los dos o a uno de estos eventos. Estaré unos 20 días en recuperación, haré fisioterapia y después veremos con mis entrenadores qué hacer”, señaló Garibay.

El fondista también se refirió a que se le debe al menos ocho meses de la beca olímpica que recibe como apoyo para su preparación.

“Me deben ocho meses de la beca, es la única ayuda económica que tengo. Es frustrante, porque son 700 dólares al mes, lo que me corresponde. En Oruro, sólo la Gobernación me apoya, así que me quedaré en La Paz para ver qué más puedo conseguir”, aseguró Garibay, a tiempo de señalar que espera que la empresa privada se fije no sólo en él, sino también en otros atletas.

“Con el poco apoyo que tenemos se consiguen buenos resultados. Estoy agradecido con la Gobernación de Oruro y con algunos familiares que me apoyan. Los pasajes siempre me los dan; el problema está en la preparación con entrenador, fisioterapeuta. Por ejemplo, en Oruro pagaba 100 bolivianos por sesión de masajes y necesitaba hasta dos a la semana. Todo tiene su costo”, comentó Garibay.

El fondista logró la marca mínima en la prueba de maratón para París 2024, y se convirtió en el primer atleta boliviano en conseguirla.