Liz "Leona" Crespo, la boliviana que compite por Argentina, se abre paso en el boxeo mundial

En el mundo del deporte se volvió habitual ver a deportistas bolivianos que terminan representando a otros países, esto por la falta de apoyo. En los últimos días salió a la luz la historia de la boxeadora cochabambina Lizbeth "Leona" Crespo, más conocida como Liz, que combatió en representación de Argentina por el título mundial de boxeo en Canadá, el fin de semana último, aunque ella siempre que se sube al ring lleva orgullosa la tricolor boliviana junto a la albiceleste del vecino país.

"Arranqué a los 14 años, me anoté en un gimansio y a la semana me llevaron a otra ciudad para una exhibición, en la cual ese momento no podía debutar como amateur porque la edad no me daba, ya que tenía que tener 16 años para debutar en amateur. Estuve entrenando dos años y a los 16 años debuté, hice 30 combates amateur en Puerto Madryn y desde 2012 hice mi debut profesional. A los cuatro años vine con mi papá y mi mamá desde Bolivia a Puerto Madryn, por un tema de trabajo (de sus padres).", dijo Crespo a Los Tiempos desde Québec, poco antes del combate en suelo canadiense.

Liz nació en Tarata, Cochabamba hace 33 años, pero se mudó hace 29 junto a su familia a Puerto Madryn, Chubut, donde encontró su gran pasión por el deporte de los puños. Debutó profesionalmente en 2012 y lleva una marca de 15 victorias, cuatro por nocaut y ocho derrotas. El fin de semana combatió por el título mundial de la categoría WBO Súper Pluma Vacante ante la anfitriona Leila Beaudoin, pero perdió por puntos en su tercer intento por llegar a conquistar el cinturón.

Antes de pelear en Québec, Canadá, Liz también tuvo dos combates previos desde por el título en Estados Unidos: frente a la estadounidense Jennifer Han en El Paso, Texas (2018), y ante la también norteamericana Mikaela Mayer en Las Vegas (2018).

Según la página www.boxrec.com, Crespo está rankeada en el puesto 41 entre 192 posiciones dentro de su categoría.

Más allá de que Liz hoy representa a Argentina y tropieza con dificultades de apoyo en el vecino país, la "Leona" siempre ostenta la bandera tricolor boliviana y la albiceleste de su país de adopción. Es una persona agradecida por todo lo que ambos países representan en su vida.