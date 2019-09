Gabriela Cortes es campeona en el Masters Cosat

La raqueta número uno de Bolivia, Hugo Dellien, se despidió ayer en segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, tras caer por 1-3 ante el ruso Daniil Medvedev, quinto en el ranking mundial de la ATP Ver más Después de Nole y Rafa, Dellien es el cuarto en ganarle un set a Medvedev

El boliviano, Hugo Dellien, fue eliminado hoy en su primer US Open por el ruso, Daniil Medvedev, quinto sembrado, pero no cayó sin dar batalla. Ver más Dellien le saca un set a Medvedev antes de caer en el US Open

Muchos partidos, entre ellos el que tenían que disputar en boliviano Hugo Dellien ante el ruso Daniil Medvédev, Ver más La lluvia retrasa para hoy partido de Dellien ante el ruso Medvédev