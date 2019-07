“Tu me manques” se estrena en 2 semanas en el Festival Outfest

Este 27 de julio, el Festival Outfest de Los Ángeles, considerado el evento más importante de cine LGBTQ de Estados Unidos y del mundo, será el escenario del estreno mundial de “Tu me manques” (Te hecho de menos), una película de Rodrigo Bellott en la que participan el actor argentino multipremiado Oscar Martínez y la actriz española Rossy de Palma.

Esta cinta, una adaptación de su obra de teatro breve publicada por la editorial La Hoguera en mayo de 2015, es una producción a la cual considera la más ambiciosa de su carrera artística.

El trailer de la película fue colgado el fin de semana en la página de Facebook “Tu Me Manques - Rodrigo Bellott”, donde se ve la actuación de los artistas internacionales.

El filme explora la emoción de tres hombres. Jorge migra de Bolivia a Nueva York (EEUU) para enfrentar al novio de Gabriel. Mientras los dos luchan por la incapacidad de Jorge para aceptar a su hijo, Sebastián canaliza su dolor en una nueva obra en honor a su amor perdido, en el que la confusión interna de Gabriel se transforma en una fantasía gay.

“La película aborda el amor desde dos perspectivas sobre la masculinidad, de generaciones, de afecto del padre al hijo y viceversa, amor propio y al prójimo, amor de hombre”, explica el director.

El elenco cuenta con 40 actores bolivianos (José Durán, Quimey del Río, Benjamín Lukovski, Patricia García, Glenda Rodríguez) y 10 actores neoyorkinos. Fue rodado en New York y en Santa Cruz el año pasado.

El director aclara que la película es la continuación del libro. “La historia inicia donde termina en la obra”, añade. Luego de cinco años de trabajo cinematográfico, el 27 de julio se estrenará y el 15 agosto estará en salas de cine de Bolivia.

Sobre el artista

Bellott nació en Santa Cruz en 1978. Se destacó tras su película “Sexual Dependency” 2001 el cual ganó el Premio Fipresci en Locarno y se presentó en más de 60 festivales de cine en el mundo.

Es considerado como uno de los renacentistas del cine boliviano por haber obtenido el premio a mejor película en idioma extranjero en los Premios de la Academia 2004.

Variety (espacio de críticas sobre películas) nombró a Bellott como uno de los 10 mejores talentos latinoamericanos.

“We Are What We Are” fue su primera película de terror estadounidense que produjo. La película se estrenó en la sección Quincena del director en el Festival de Cine de Cannes. También realizó el afamado filme “¿Quién Mató a la Llamita Blanca?”