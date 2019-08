Artista revela en fotos las relaciones de poder

El artista Héctor Canonge ejemplificó en performance las relaciones de poder, la dependencia e identidad cultural de varias regiones del mundo y las plasmó en fotografías que desde hoy están en exposición en la Alianza Francesa (calle La Paz #784).

Esta muestra se denomina “Hado” y cuenta con 25 fotografías, cinco de cada país (Marruecos, Algeria, Egipto, Chipre y Turquía), lugares donde llevó a cabo su investigación.

El artista explica que el contenido de la exhibición es una selección de varios trabajos de su proyecto “Tentaciones”, que realizó entre junio y julio del año pasado.“El norte de África fue conquistada por Francia y por otros poderes europeos. Siempre fue un lugar de convergencia y este trabajo resume en fotografías todos estos conceptos como lo exótico, el orientalismo, entre otros”, agrega.

Canonge figura en todas las fotografías. Señala que contrató a otros fotógrafos para el registro, pero él mismo dirigió los planos y la temática. “Soy sujeto de observación y creación, por eso estoy en cada imagen”, dice.

Esta exposición finaliza el 30 de este mes. Los horarios de visita son de lunes a jueves de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:30, y los viernes y sábados de 9:00 a 12:00. El ingreso es gratuito.

“Hado” estuvo en Santa Cruz hace unos días y en las próximos semanas estará en la Alianza Francesa de Arequipa y de Marsella.

Sobre el artista

Canonge es artista, curador, gestor cultural y educador. Estudió literatura comparativa, cinematografía, New Media Arts y obtuvo su posgrado en Integrated Media Arts en la Universidad City University of New York.

Actualmente, su obra artística integra el uso de nuevas tecnologías, arte mediático, narrativas cinematográficas, arte conceptual, relacional y del performance.

Sus trabajos fueron auspiciados por fundaciones americanas y europeas y fueron expuestos en diferentes museos, galerías y espacios culturales de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.

Canonge es responsable de varios eventos como el Festival Internacional de Performance de Nueva York, Festival Internacional de Performance de Santa Cruz de la Sierra, Performance Art Festival Buenos Aires, Encuentro Nacional de Arte de Acción, ARTerial Performance LAB, entre otros.