Lucía Carvalho gana el concurso Pablo Neruda y representará a Bolivia

Lucía Carvalho gana el Concurso Nacional Pablo Neruda 2019 con su poemario “Universo 127” y en noviembre participará del Taller Latinoamericano de Poesía Fundación Pablo Neruda y el Encuentro de Jóvenes Escritores de Chile.

Este concurso, a cuya convocatoria respondieron 27 poetas de Bolivia, fue retomado por Yerba Mala Cartonera y La Ubre Amarga (colectivo). Por varios años fue organizado por la Cámara del Libro de La Paz pero, por razones desconocidas, cortaron el vínculo con la Fundación Pablo Neruda y estuvo inactivo durante dos años consecutivos.

“Al encuentro iban poetas de casi toda Latinoamérica, menos de Bolivia, y creímos que estábamos perdiendo una gran oportunidad. Entonces, conversamos con la Fundación y reactivamos este concurso que apoya a los poetas jóvenes”, comentó Roberto Oropeza, miembro de Yerba Mala Cartonera.

La obra ganadora, según Carvalho, es una exploración de la poesía que aborda temáticas como el internet, la tecnología y la ciencia ficción, entre otras. Ésta será publicada y difundida por Yerba Mala Cartonera.

El jurado estuvo conformado por Paura Rodríguez Leytón (poeta y periodista boliviana), Alexis Figueroa (poeta, escritor y traductor chileno) y Víctor Hugo Díaz (poeta y escritor).

“Poemario completo y maduro en términos de escritura, poseedor de una identidad clara como voz, sin excesos de lirismo personalista y con capacidad de búsqueda estética proyectada también en ciertos detalles de su materialidad gráfica”, comentó Figueroa sobre la obra.

Sobre la ganadora

Lucía Carvalho es una de las voces jóvenes que está destacando con su propuesta posmoderna. Su propuesta es una mezcla de elementos cotidianos, de la cultura pop y también sobre el feminismo.

Es autora del poemario “Fiesta equivocada”, en el que reúne escritos de sus 17 a sus 23 años. Publicó “Hija del internet” (fanzine) y contiene un cuento y tres poemas. Sus trabajos también fueron difundidos en revistas digitales como Errr Margazine, Liberoamérica, Colibrí, Cronistas Latinoamericanos y otros.

Actualmente, realiza su maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca de Chile. También es coordinadora de Cyberelfa, un proyecto que realiza diferentes actividades artísticas musicales, visuales, ilustraciones y demás.

Sus trabajos se encuentran en línea, como por ejemplo, en su canal de YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCx8MT0uN_OxdkNCVO5 ZnbQ), en el Círculo de Poesía (https://circulodepoesia.com) y otros.

POEMA: EL OTRO DÍA VI UN VIDEO EN INTERNET

Un doctor explicaba las células de nuestros cerebros

ni las estrellas son tantas

ni los planetas

ni las criaturas del mar

son tantas

como las células de tu cerebro

los números no alcanzan

No soy 100tifika

pero entiendo de galaxias

pienso, qué poético

la galaxia en tu cabeza

tu galaxia en mi cabeza

cuando me pasas

cuando me cuentas

Lo que no dices en terapia

La galaxia de mi cabeza

se va armando con retazos

con arrugas

a punta de

hilo y aguja

millones y millones de vistas

Pauso al video

Tu galaxia en mi cabeza

Aplicación desactivada

Seguimos sincronizadas