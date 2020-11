Teatrix, el nuevo espacio virtual para producciones artísticas nacionales

Desembarca en Bolivia una nueva plataforma de "streaming" para obras teatrales, musicales, danza, ópera, conciertos, series y películas de producción nacional. Se trata de Teatrix, una franquicia de origen Argentino creada por Mirta Romay, con más de 100.000 suscriptores presente en España, México, Colombia, Paraguay, en expansión hacia el mercado hispano de Estados Unidos y accesible desde todo el mundo.

Teatrix llega al país de la mano de Escena Satori SRL, integrada por Sofia Petignat, Alejando Yaffar y Daniel Pasten.

"La llegada de la plataforma a Bolivia significa para los artistas y productores locales la oportunidad de exportar sus creaciones, ligar sus obras a lado de grandes nombres de la industria cultural mundial y también de nueva vida a piezas ya presentadas", manifestó Petignat.

"A través de Teatrix los artistas y productores, podrán posicionarse nacional e internacionalmente y exportar sus obras. De esta forma los suscriptores que se generen en Bolivia, y los del mundo, junto a los espectadores Pay Per View, podrán acceder a contenidos Bolivianos inéditos bajo la modalidad 'on streaming' (en vivo o diferido) y 'on demand'. Del mismo modo se revalorizarán producciones anteriores, pudiendo monetizar éstas y obtener regalías por cada visualización generada tanto en el territorio nacional como internacionalmente".

La plataforma con más de seis años de antigüedad, ofrece un servicio integrado de visualización y compra en cualquiera de sus modalidades, además de un catálogo de más de 150 obras entre piezas de Broadway, obras españolas, brasileras y argentinas.

La plataforma será lanzada en las próximas semanas.