Carla Ortiz: “Puedo utilizar el cine para crear conciencia y contar verdades”

La eterna Miski Simi, Carla Ortiz, que se encuentra afinando su emprendimiento en la Llajta antes de partir a Los Ángeles, conversó con Los Tiempos acerca del próximo estreno del documental “La Voz de Siria” en la plataforma de streaming Amazon Prime. Es su ópera prima como directora junto a su productora Flor de Loto.

También habló sobre un segundo documental grabado en Corea del Norte, que sigue la misma línea de trabajo: producciones audiovisuales en lugares de conflicto con el objetivo de “mostrar la cara humana” en distintas situaciones y contextos.

Además, la actriz adelantó detalles sobre su nuevo papel protagónico como Juana Azurduy.

Ya confirmó el estreno de “La Voz de Siria” en Amazon, pero ¿tiene planes de que el documental sea visto en cines de Bolivia?

Sí, estoy justamente negociando eso. Estoy tratando lógicamente de sacar con mis distribuidores el permiso para estrenarlo en Bolivia primero, porque al final es una producción boliviana y merece ser vista en pantalla grande. Pero creo que el hecho de estar en una plataforma tan importante me pone feliz. Al final de cuentas ha sido el eslabón y la pieza que ha cambiado mi vida para siempre.

. Carla Ortiz en Siria. Cortesía

Además de producir y dirigir este documental, ¿qué papel desempeñó durante el rodaje?

La gente que me conoce sabe que siempre soy una persona superpositiva y superfeliz. Siempre me ha encantado el servicio, la filantropía, dar. Sin embargo, está el hecho de poder entender la bendición de la libertad, de la paz, de tener un país soberano al estar en medio de la guerra durante cuatro años, ver estas historias y entender que nosotros nos quejamos por cosas que no tienen sentido cuando hay gente que se bendice en la noche porque no sabe si se va a despertar después de una explosión. Para mí es una carta de amor a este país y ando siempre con la bandera boliviana. Es muy importante porque creo que si nosotros podemos relacionar la resiliencia del boliviano -porque a veces nos olvidamos lo fuertes que somos- con la resiliencia del sirio, nos vamos a reinspirar y recordar quiénes somos de verdad.

“La Voz de Siria” es su ópera prima, ¿cómo decide hacerlo?

Para mí este fue un viaje muy personal. Me llegó casi como una misión de vida y pensé que iba a ser un viaje corto de tres semanas. Pero al estar dentro de la guerra, al ver morir tanta gente inocente y que el mundo esté viendo la destrucción de la cuna de la civilización, un país tan importante que le ha dado tanto a la humanidad; me movió muchas cosas internamente y me di cuenta que era una obligación contar las mentiras de las guerras, el negocio de las armas, el negocio de los imperios, del dominio y el robo de nuestros recursos naturales.

¿Cuál fue su experiencia?

Mi plan era dirigir, pero me quedé allí. Claramente he estado siempre en riesgo, he pasado cosas terribles como ataques químicos y terroristas, he visto niñas menores de cinco años que han sido utilizadas como esclavas sexuales y he conversado con estas familias. Era una obligación para mí poder contar esta historia como una persona que estaba dentro, no mi historia, sino la historia de esta gente y darles voz.

¿Qué quiso mostrar?

No se trata de mí, se trata de que yo tenía que estar ahí para contarte cómo es allá. Ha sido un reto muy grande porque no quiero contar la destrucción de la guerra y lo terrible que es, porque ningún ser humano debería jamás saber lo que es una guerra, saber a qué huele el cuerpo quemado, esas son cosas demasiado gráficas de las que el ser humano no debería saber.

Dios tenía un plan mucho más grande y puedo utilizar mi arte, utilizar el cine, para crear conciencia y para contar verdades. Me gusta contar la parte linda de estas historias y creo que por eso Dios me he hecho un llamado, lo creo y lo veo así.

Más que ver esta parte fuerte, que lo vemos a diario en los noticieros, vamos a ver las historias personales. ¿Te da pones a pensar el dolor que causan titulares como ‘Mil niños murieron en Siria’, ‘250 personas mueren en explosión de edificio’, pero quién era uno de ellos, qué hacía, a qué se dedicaba? Yo te cuento esa historia, ese señor al que le quemaron la casa, el negocio, cómo está reconstruyendo su restaurante a pesar de todo.

. Carla Ortiz en Sirira. Cortesía

También fue a grabar a Corea del Norte ¿es un documental que sigue la misma línea que “La Voz de Siria”?

Sí, he estado allí en 2018 y he tenido la oportunidad de entrevistar a los campesinos, a los obreros y a la gente que vive en el área rural. Ahora lo estamos preparando, el documental está en edición y si Dios quiere lo vamos a lanzar en mayo o junio.

¿Tiene el apoyo o financiamiento de alguna empresa y/o institución?

Por ahora no, todo lo que he estado haciendo es con mis fondos, porque llega un momento cuando vos decides contar una verdad que tiene mucha influencia política, todos tratan de comprarte para que cuentes su versión de la historia. Pero yo necesito que la gente cuente la historia, lo que siente, cómo es y cómo lo vive, no tengo que hacer propaganda política para ningún lado.

Pero ya tengo inversionistas que quieren poner el dinero para que yo produzca estas películas desde la visión y la verdad tal cual son, sin necesidad de que me condicionen. Nadie me conocía como directora, entonces ahora la gente empieza a apostar.

¿Cómo logra los permisos para grabar en estos países?

Fue muy complicado porque yo tengo pasaporte americano. Entonces tenía que hacer muchas negociaciones al principio y me costó mucho trabajo obtener la visa. No conocía a nadie y seguro que pensaban que era una infiltrada o una espía. Luego conocí a tres personas, me pusieron a prueba y luego de varios viajes llegó un momento en el que hice mi familia allá y me gané el respeto y la confianza de la gente que vio que no tenía ninguna agenda política ni estaba yendo detrás de ninguna propaganda y me abrieron las puertas. En el tema de Corea del Norte fue una invitación, yo ya era Embajadora de Derechos Humanos por el Departamento Europeo de Seguridad e Información (DESI).

Aun así, la actuación siempre será lo suyo. ¿Cómo va su preparación para el papel de Juana Azurduy?

Es una coproducción con Argentina. Estamos trabajando en una fusión de lo que fue Juana para Argentina y Bolivia, de la pareja en realidad, los Padilla Azurduy, son los dos personajes que definen la independencia de Bolivia y Argentina. Entonces estamos tratando de trabajar de forma conjunta para poder lograr una Juana al nivel de lo que debe ser: la madre de dos naciones.

Estamos enfocándonos en la parte épica, la parte grandiosa, la leyenda de lo que realmente es Juana más que la parte histórica y tratar de manejar y recobrar nuevamente lo que es la herencia histórica que nos deja una de las figuras más importantes del planeta. Me siento preparada como persona y como actriz de representar este papel. Creo que nací para hacer ese personaje.

Aún no podemos revelar nada sobre la dirección porque estamos en preproducción, yo creo que iniciamos el rodaje en diciembre de 2021.