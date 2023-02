Falta de normativa impide el trabajo del "book truck" Todo Libros

Todo Libros, una pequeña librería sobre ruedas o "book truck", se asienta entre las ajetreadas calles de la ciudad de La Paz, llevando miles de mundos a las personas, permitiendo tanto a jóvenes, niños y adultos, acercarse a la increíble aventura que es la lectura. Sin embargo, este innovador emprendimiento se ve afectado por la triste realidad burocrática de la normativa municipal que impide que este pequeño camión de historias pueda asentarse en el corazón de La Paz.

Carlos Ramírez, dueño de este negocio, comenta a Urgente.bo cómo, a pesar de incluso haber hablado con el alcalde Iván Arias, hasta ahora no encuentra una solución a su dilema. "Fui a todas las instancias de la Alcaldía, me fui de Herodes a Pilatos, fui a la Montes, a la Sucre, al centro... Fui a todas partes y ninguno me da una solución de cómo sacar un permiso porque no hay normativa para un book truck."

Ramírez cuenta con pena la odisea que debe pasar no solo por los trámites sin repuesta, sino por los mismos comerciantes que se asientan en las calles y no le permiten vender. Este sábado fue uno de los incidentes que agotó la paciencia del hombre y lo orilló a hacer la denuncia a través de la página oficial de su librería, en la publicación comenta: "Qué difícil es hacer un emprendimiento en esta ciudad, acaban de botarme de la av. Arce los guardias municipales, por la denuncia de las vendedoras que hay por ahí".

En su relato a este medio, explica que los guardias municipales le dijeron que debía retirarse, cuando él preguntó por qué las comerciantes podían vender libremente en las calles y el no, a pesar de tener todos su papeles, le dijeron que era porque eran "gremiales". "Tengo mi NIT, estoy inscrito en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), tengo hasta los papeles de lo que importo en la Aduana, tengo todo al día (...) Los agremiados tiene la mayor facultad de vender donde quieren", menciona el vendedor de libros.

En otra ocasiones y locaciones hubo dirigentes que incluso quisieron cobrarle por asentarse cerca de sus puestos de venta. El book truck no se encuentra en el mismo lugar todos los días, y abre solamente jueves, viernes, fines de semana y feriados, pero "en todos los lugares siempre tengo problemas", alega el propietario. También participa constantemente de las ferias culturales que realiza la Alcaldía.

"Me llaman los de la Alcaldía para participar en la feria dominical, todos los de la Secretaría Municipal de Culturas me conocen, pero, yo pido entonces, que me ayuden de alguna manera para que pueda tener un permiso", menciona frustrado por el sistema que tantas veces ya le ha fallado.

Una pasión de más de 30 años

Carlos Ramírez vivió gran parte como vendedor de libros, 34 años para ser más específicos. Previamente, realizaba el trato directo con sus clientes, visitando oficinas y vendiendo las obras a créditos; sin embargo, con la pandemia perdió esta posibilidad.

"La idea del book truck, la librería móvil, surgió después de la pandemia. Una vez terminó la pandemia, yo ya no sabía qué hacer, porque fueron dos años largos donde nos encerraron (...) Me compré la combi (el automóvil) con el fin de venderla, la hice arreglar bien bonito. Entonces surge la idea de mi hija y un ahijado mío que me dijeron que lo usara para vender libros", menciona Ramírez.

Su hija, quien es arquitecta, le ayudó para que el auto se convirtiera en una librería de ensueño, pequeña, pero cómoda. Con muebles diseñados específicamente para que los libros pudieran ir de manera adecuada y que, además, sean agradables a la vista del público, pudo indicar con este proyecto.

"Donde la gente lo ve (al Book Truck) se sacan fotos, los turistas viene a sacarse fotos", menciona emocionado el dueño, a quién incluso lo vinieron a buscar de otros países para poder hablar con él y mostrar aprecio hacia su trabajo.

Recalca que "hay muchos jóvenes interesados en la lectura, leen mucho. Pero a veces los padres quieren que sus hijos lean lo que ellos han leído, yo les digo: dejen a sus hijos leer lo que les gusta". Señala que los jóvenes tiene un gran interés por obras de Wattpad (plataforma online de lectura y escritura) y por obras de terror, Ramírez incentiva a que los padres apoyen a sus pequeños lectores.

Puedes encontrarlos en Facebook como Todo Libros o contactarte con ellos a través del número 72087979.