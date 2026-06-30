Estudiantes cochabambinos brillan en la Olimpiada Copérnico de Singapur

Estudiantes cochabambinos conquistaron una medalla de oro, otra de bronce y la presencia de un tercer finalista en la séptima edición de la Olimpiada Copérnico de Matemáticas Singapur 2026.

Mía Isabel Taboada León (11 años), del colegio San Agustín, se colgó la presea dorada en la Categoría II producto del excelente desempeño que tuvo en la competición internacional que concluyó el sábado pasado en la nación asiática.

De acuerdo al sistema oficial de premiación de la ronda global, la medalla de oro reconoce al 10 % de los participantes con mejor desempeño en cada categoría, lo que colocó a la estudiante cochabambina en el top 3 de su grupo, recibiendo el premio “apple watch”.

El galardón obtenido era una asignatura pendiente para Mía Isabella, puesto que en la gestión 2025 alcanzó la medalla de plata en la Categoría I en la ronda global del certamen que se desarrolló en Nueva York, Estados Unidos.

La presea dorada en Singapur refleja la gran progresión sostenida que tuvo en competenciones de alta exigencia.

Erick Loza Álvarez (15 años), del colegio American Internacional School of Bolivia (AISB), consiguió la medalla de bronce en la Categoría IV tras protagonizar una dura batalla con los estudiaantes de su grupo.

Por su parte, Rafael Loza Álvarez (14), también del colegio AISB, llegó a la instancia global en la ronda clasificatoria internacional y representó a Bolivia en Singapur junto a estudiantes de diversos países.

Superación

Mia Isabella nació en Cochabamba el 6 de agosto de 2014. Desde temprana edad mostró facilidad para el aprendizaje y cursó una formación bilingüe. Actualmente estudia en el Colegio San Agustín; anteriormente fue estudiante del AISB, donde tuvo con una beca académica completa y recibió reconocimientos del President’s Education Awards Program entre 2021 y 2025.

Su interés por las ciencias exactas comenzó también desde la robótica. A los ocho años participó en las Olimpiadas Científicas Estudiantiles Plurinacionales con el proyecto “Robot comebasura”, elaborado con materiales reciclados para promover la limpieza de las calles, y obtuvo el cuarto lugar en la fase departamental. Posteriormente completó formación intermedia en robótica y programación.

En matemáticas, su recorrido incluye una mención honrosa en las XIII Peque Olimpiadas de la Universidad Mayor de San Simón en 2024; medalla de bronce en la edición de 2025; oro en Canguro Matemático 2024; plata en Canguro Matemático 2025; y medalla de oro individual en la Olimpiada Internacional de Matemática para Primaria (OLIMPRI) 2025, además de una medalla de plata obtenida por el equipo boliviano en la fase mundial grupal de esa competencia.

La estudiante combina su preparación académica con la natación y el voleibol. Su familia destaca que el deporte le permite mantener equilibrio, constancia y disciplina durante los periodos de entrenamiento matemático. En 2025, su desempeño fue reconocido mediante distinciones otorgadas por los gobiernos municipales de Quillacollo y Cochabamba, así como por la Cámara de Senadores de Bolivia.